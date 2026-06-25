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Источник сообщил о гибели трех человек при землетрясении в Венесуэле - РИА Новости, 25.06.2026
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03:52 25.06.2026
Источник сообщил о гибели трех человек при землетрясении в Венесуэле

В Каракасе при обрушении жилого здания погибли, как минимум, трое человек

© AP Photo / Ariana CubillosЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате обрушения жилого здания в Каракасе погибли три человека, включая ребенка, сообщил источник.
  • Также было четверо пострадавших, сказал собеседник агентства.
КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Три человека погибли и четверо ранены в результате обрушения одного из жилых зданий в Каракасе в результате сильного землетрясения, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Из-под завалов извлекли тела трех человек, среди них один ребенок. Также было четверо пострадавших", - сказал собеседник агентства.
В Венесуэле в среду произошло две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. По данным корреспондента РИА Новости, в Каракасе есть разрушения и погибшие.
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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02:38
 
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