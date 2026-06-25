Источник сообщил о гибели трех человек при землетрясении в Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате обрушения жилого здания в Каракасе погибли три человека, включая ребенка, сообщил источник.
- Также было четверо пострадавших, сказал собеседник агентства.
КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Три человека погибли и четверо ранены в результате обрушения одного из жилых зданий в Каракасе в результате сильного землетрясения, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Из-под завалов извлекли тела трех человек, среди них один ребенок. Также было четверо пострадавших", - сказал собеседник агентства.
В Венесуэле в среду произошло две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. По данным корреспондента РИА Новости, в Каракасе есть разрушения и погибшие.