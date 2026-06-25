Люди в Каракасе не спешат уйти с улицы после землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Венесуэле произошли две серии мощных землетрясений с магнитудой 7,2 и 7,5.
- Люди в Каракасе остаются на улицах более чем два часа после землетрясения, опасаясь заходить в здания.
КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Люди в Каракасе остаются на улицах спустя более чем два часа после сильного землетрясения, передает корреспондент РИА Новости.
Корреспондент побывал в центре венесуэльской столицы. Люди находятся на улицах, опасаясь заходить в здания, но в целом обстановка в центре спокойная.
В Венесуэле в среду произошло две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. По данным корреспондента РИА Новости, в Каракасе есть разрушения и погибшие.