В Каракасе после землетрясения обрушилось еще одно жилое здание

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Каракасе обрушилось еще одно жилое здание после сильного землетрясения.
- Оно находится в Сан-Бернардино - в том же районе, что и другой обрушившийся дом, из-под завалов которого достали погибших и раненых.
КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Ещё одно жилое здание обрушилось в Каракасе после сильного землетрясения, убедился корреспондент РИА Новости.
Оно находится в Сан-Бернардино - в том же районе, что и другой обрушившийся дом, из-под завалов которого достали погибших и раненых.
В Венесуэле в среду произошло две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. По данным корреспондента РИА Новости, в Каракасе есть разрушения и погибшие.