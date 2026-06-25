Аэропорт Каракаса получил повреждения при землетрясении

Краткий пересказ от РИА ИИ Международный аэропорт Каракаса имени Симона Боливара получил повреждения в результате землетрясения.

Пользователи соцсети Х распространяют видео, на котором видны разрушения в зале регистрации аэропорта.

МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Международный аэропорт Каракаса имени Симона Боливара получил повреждения в результате землетрясения, видео разрушений распространяют пользователи социальных сетей.

На видео пользователей соцсети Х виден зал регистрации аэропорта в Майкетии, заполненный пылью, заметны обрушившиеся элементы подвесного потолка и поврежденные стеновые панели.

Подлинность видео РИА Новости подтвердить не удалось. Официальных сообщений о повреждениях в аэропорту на момент публикации не поступало.

Ранее пользователи соцсетей публиковали фото и видео последствий землетрясения в различных районах Венесуэлы . На них были запечатлены повреждения отдельных зданий, обрушения стен и облака пыли над некоторыми районами Каракаса . Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как одного пострадавшего несут на носилках около разрушенного дома.

Национальная геологическая служба США пересмотрела в большую сторону магнитуду землетрясения в Венесуэле с 7,1 до 7,5 и 7,2, уточнив, что было две серии толчков.