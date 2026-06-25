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Аэропорт Каракаса получил повреждения при землетрясении - РИА Новости, 25.06.2026
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03:03 25.06.2026 (обновлено: 03:42 25.06.2026)
Аэропорт Каракаса получил повреждения при землетрясении

Аэропорт Каракаса имени Симона Боливара получил повреждения из-за землетрясения

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Вид на город Каракас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный аэропорт Каракаса имени Симона Боливара получил повреждения в результате землетрясения.
  • Пользователи соцсети Х распространяют видео, на котором видны разрушения в зале регистрации аэропорта.
МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Международный аэропорт Каракаса имени Симона Боливара получил повреждения в результате землетрясения, видео разрушений распространяют пользователи социальных сетей.
На видео пользователей соцсети Х виден зал регистрации аэропорта в Майкетии, заполненный пылью, заметны обрушившиеся элементы подвесного потолка и поврежденные стеновые панели.
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Подлинность видео РИА Новости подтвердить не удалось. Официальных сообщений о повреждениях в аэропорту на момент публикации не поступало.
Ранее пользователи соцсетей публиковали фото и видео последствий землетрясения в различных районах Венесуэлы. На них были запечатлены повреждения отдельных зданий, обрушения стен и облака пыли над некоторыми районами Каракаса. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как одного пострадавшего несут на носилках около разрушенного дома.
Национальная геологическая служба США пересмотрела в большую сторону магнитуду землетрясения в Венесуэле с 7,1 до 7,5 и 7,2, уточнив, что было две серии толчков.
Ранее сообщалось, что магнитуда землетрясения, зафиксированного в 28 километрах от населенного пункта Монталбан, составила 7,1.
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