В Каракасе после землетрясения обрушилось здание, есть погибшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Каракасе в районе Сан-Бернардино обрушилось жилое здание.
- Из-под завалов вытащили нескольких погибших и раненых, работы по поиску продолжаются.
КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Жилое здание обрушилось в Каракасе, есть погибшие, передает корреспондент РИА Новости.
Здание обрушилось в районе Сан-Бернардино. Из-под завалов вытащили нескольких погибших и раненых, работы по поиску продолжаются.
В среду в Венесуэле был выходной день, поэтому многие люди были дома.
В районе обрушения находятся представители местных властей, пожарные, спасатели.