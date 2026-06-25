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В Каракасе после землетрясения обрушилось здание, есть погибшие - РИА Новости, 25.06.2026
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02:55 25.06.2026 (обновлено: 03:04 25.06.2026)
В Каракасе после землетрясения обрушилось здание, есть погибшие

Жилое здание обрушилось в Каракасе после землетрясения, есть погибшие

© AP Photo / Ariana CubillosЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Каракасе в районе Сан-Бернардино обрушилось жилое здание.
  • Из-под завалов вытащили нескольких погибших и раненых, работы по поиску продолжаются.
КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Жилое здание обрушилось в Каракасе, есть погибшие, передает корреспондент РИА Новости.
Здание обрушилось в районе Сан-Бернардино. Из-под завалов вытащили нескольких погибших и раненых, работы по поиску продолжаются.
В среду в Венесуэле был выходной день, поэтому многие люди были дома.
В районе обрушения находятся представители местных властей, пожарные, спасатели.
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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02:38
 
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