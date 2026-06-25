Рейтинг@Mail.ru
В Японии пять человек пострадали из-за землетрясения - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 25.06.2026
В Японии пять человек пострадали из-за землетрясения

В Японии пять человек пострадали из-за сильного землетрясения

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате землетрясения в Японии четыре человека получили ранения в префектуре Аомори и один — в префектуре Иватэ.
  • Правительство Японии создало экстренный штаб, на АЭС нештатных ситуаций не произошло, опасности цунами нет.
  • В лифте, остановившемся из-за землетрясения в административном центре префектуры Иватэ городе Мориока застрял первоклассник.
ТОКИО, 25 июн – РИА Новости. Четыре человека в префектуре Аомори и один в префектуре Иватэ получили ранения из-за сильного землетрясения в Японии, сообщает агентство Киодо со ссылкой на местные службы.
Четыре человека в префектуре Аомори, где сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале, принятой в Японии, получили травмы при падении, а также от упавших с верхних полок предметов. В префектуре Иватэ в больницу попала 90-летняя женщина, она получила травмы при падении.
Также сообщается, что в лифте, остановившемся из-за землетрясения в административном центре префектуры Иватэ городе Мориока застрял первоклассник.
Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 7.30 (1.30) в море в районе префектуры Иватэ. Опасности цунами нет. Очаг залегал на глубине 44 километров. Толчки ощущались в Токио. Правительство Японии создало экстренный штаб в связи с землетрясением. Информации о разрушениях и жертвах к этому часу нет. На АЭС нештатных ситуаций не произошло.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Жителей Японии предупредили о сильных землетрясениях в течение недели
04:24
 
В миреИватэЯпонияАомори (префектура)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала