Жителей Японии предупредили о сильных землетрясениях в течение недели

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главное метеорологическое управление Японии предупредило о возможности землетрясений магнитудой 6+ баллов в течение недели, особенно в ближайшие два дня.
- В префектуре Иватэ произошло землетрясение магнитудой 6,9, толчки ощущались в Токио, информации о разрушениях и жертвах нет.
ТОКИО, 25 июн – РИА Новости. Главное метеорологическое управление Японии на экстренно созванной пресс-конференции предупредило о возможности сильных подземных толчков в течение недели.
"В течение недели, особенно в течение ближайших 2 дней возможно землетрясение 6+ баллов (по семибалльной шкале, принятой в Японии – ред.)", - сообщил представитель управления.
Сильное землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 7.30 (1.30) в море в районе префектуры Иватэ. Опасности цунами нет. Очаг залегал на глубине 50 километров. Толчки ощущались в Токио. Правительство Японии создало экстренный штаб в связи с землетрясением. Информации о разрушениях и жертвах к этому часу нет. На АЭС нештатных ситуаций не произошло.