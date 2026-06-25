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Жителей Японии предупредили о сильных землетрясениях в течение недели - РИА Новости, 25.06.2026
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04:24 25.06.2026 (обновлено: 05:25 25.06.2026)
Жителей Японии предупредили о сильных землетрясениях в течение недели

Метеорологическое управление Японии предупредило о сильных землетрясениях

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главное метеорологическое управление Японии предупредило о возможности землетрясений магнитудой 6+ баллов в течение недели, особенно в ближайшие два дня.
  • В префектуре Иватэ произошло землетрясение магнитудой 6,9, толчки ощущались в Токио, информации о разрушениях и жертвах нет.
ТОКИО, 25 июн – РИА Новости. Главное метеорологическое управление Японии на экстренно созванной пресс-конференции предупредило о возможности сильных подземных толчков в течение недели.
"В течение недели, особенно в течение ближайших 2 дней возможно землетрясение 6+ баллов (по семибалльной шкале, принятой в Японии – ред.)", - сообщил представитель управления.
Сильное землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 7.30 (1.30) в море в районе префектуры Иватэ. Опасности цунами нет. Очаг залегал на глубине 50 километров. Толчки ощущались в Токио. Правительство Японии создало экстренный штаб в связи с землетрясением. Информации о разрушениях и жертвах к этому часу нет. На АЭС нештатных ситуаций не произошло.
Последствия землетрясения в японском Хатинохе. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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