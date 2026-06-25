Два палестинца погибли в Секторе Газа из-за атак Израиля

КАИР, 25 июн – РИА Новости. По меньшей мере два палестинца погибли в секторе Газа, еще 15 получили ранения в результате действий израильской армии, сообщило министерство здравоохранения Палестины в ежедневном статистическом отчете.

По данным палестинских властей, с момента вступления в силу режима прекращения огня 11 октября 2025 года жертвами израильских ударов в секторе Газа стали более тысячи палестинцев, около 3,2 тысячи получили ранения. Общее число погибших с начала эскалации конфликта 7 октября 2023 года превысило 73 тысяч человек, раненых — более 173 тысяч.