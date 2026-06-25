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Два палестинца погибли в Секторе Газа из-за атак Израиля - РИА Новости, 25.06.2026
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12:29 25.06.2026
Два палестинца погибли в Секторе Газа из-за атак Израиля

Минздрав Палестины: по меньшей мере два палестинца погибли из-за атак Израиля

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В секторе Газа погибли по меньшей мере два палестинца.
  • Еще 15 палестинцев получили ранения в результате действий израильской армии.
КАИР, 25 июн – РИА Новости. По меньшей мере два палестинца погибли в секторе Газа, еще 15 получили ранения в результате действий израильской армии, сообщило министерство здравоохранения Палестины в ежедневном статистическом отчете.
"За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили двое погибших и 15 раненых", — говорится в отчете местного минздрава.
Девятого октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.
По данным палестинских властей, с момента вступления в силу режима прекращения огня 11 октября 2025 года жертвами израильских ударов в секторе Газа стали более тысячи палестинцев, около 3,2 тысячи получили ранения. Общее число погибших с начала эскалации конфликта 7 октября 2023 года превысило 73 тысяч человек, раненых — более 173 тысяч.
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В миреИзраильСектор ГазаПалестинаДональд ТрампХАМАС
 
 
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