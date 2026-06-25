В Испании зафиксировали два самых жарких июньских дня с 1950 года

В эти дни средняя температурная аномалия на материковой части Испании превысила климатическую норму на 7,1 градуса. Нынешняя волна жары оказалась настолько интенсивной, что температура 22 и 23 июня превысила показатели 30 июня 2025 года, который до этого считался одним из самых жарких июньских дней за всю историю наблюдений.