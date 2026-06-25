В Испании зафиксировали два самых жарких июньских дня с 1950 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 22 и 23 июня стали самыми теплыми июньскими днями в Испании как минимум с 1950 года.
- Средняя температурная аномалия на материковой части Испании превысила климатическую норму на 7,1 градуса.
МАДРИД, 25 июн - РИА Новости. Государственное метеорологическое агентство Испании зафиксировало два самых жарких июньский дня в стране как минимум с 1950-го года, передает телерадиокомпания RTVE.
"Прошедшие 22 и 23 июня стали самыми теплыми июньскими днями в Испании как минимум с 1950-го года", - передает телерадиокомпания с ссылкой на данные государственного метеорологического агентства (AEMET).
В эти дни средняя температурная аномалия на материковой части Испании превысила климатическую норму на 7,1 градуса. Нынешняя волна жары оказалась настолько интенсивной, что температура 22 и 23 июня превысила показатели 30 июня 2025 года, который до этого считался одним из самых жарких июньских дней за всю историю наблюдений.