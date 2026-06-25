В МИД рассказали о возобновлении работ по ж/д линии МТК в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ Инженерные изыскания по месту прохождения железнодорожной линии Решт — Астара МТК "Север — Юг" в Иране возобновились сразу после того, как позволила военно-политическая обстановка.

Заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Инженерные изыскания по месту прохождения железнодорожной линии в Иране Решт-Астара международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" в Иране возобновились сразу после того, как позволила военно-политическая обстановка, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Инженерные изыскания по месту прохождения будущего маршрута возобновились сразу же, как только позволила военно-политическая обстановка. Кредитная линия на финансирование проекта строительства железнодорожной ветки не замораживалась", - сказала Захарова на брифинге

По словам дипломата, Москва ожидает подписание исполнительного контракта и решения ряда технических вопросов для скорейшего начала практической работы на площадке.

"Мы фиксируем растущий интерес иранских партнеров к развитию международного транспортного коридора "Север-Юг", который на фоне нестабильной ситуации в зоне Ормузского пролива, приобретает еще большее значение как в плане обеспечения двусторонней торговли, так и устойчивого снабжения Ирана товарами первой необходимости", - подчеркнула она.

Как уточнила Захарова, интерес к МТК также проявляют соседние с Ираном государства.