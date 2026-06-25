В МИД рассказали о возобновлении работ по ж/д линии МТК в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Инженерные изыскания по месту прохождения железнодорожной линии Решт — Астара МТК "Север — Юг" в Иране возобновились сразу после того, как позволила военно-политическая обстановка.
- Заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Инженерные изыскания по месту прохождения железнодорожной линии в Иране Решт-Астара международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" в Иране возобновились сразу после того, как позволила военно-политическая обстановка, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, Москва ожидает подписание исполнительного контракта и решения ряда технических вопросов для скорейшего начала практической работы на площадке.
"Мы фиксируем растущий интерес иранских партнеров к развитию международного транспортного коридора "Север-Юг", который на фоне нестабильной ситуации в зоне Ормузского пролива, приобретает еще большее значение как в плане обеспечения двусторонней торговли, так и устойчивого снабжения Ирана товарами первой необходимости", - подчеркнула она.
Как уточнила Захарова, интерес к МТК также проявляют соседние с Ираном государства.
Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.