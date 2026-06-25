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В МИД рассказали о возобновлении работ по ж/д линии МТК в Иране - РИА Новости, 25.06.2026
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18:28 25.06.2026
В МИД рассказали о возобновлении работ по ж/д линии МТК в Иране

МИД: работы по ж/д линии МТК в Иране продолжились, когда позволила обстановка

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инженерные изыскания по месту прохождения железнодорожной линии Решт — Астара МТК "Север — Юг" в Иране возобновились сразу после того, как позволила военно-политическая обстановка.
  • Заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Инженерные изыскания по месту прохождения железнодорожной линии в Иране Решт-Астара международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" в Иране возобновились сразу после того, как позволила военно-политическая обстановка, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Инженерные изыскания по месту прохождения будущего маршрута возобновились сразу же, как только позволила военно-политическая обстановка. Кредитная линия на финансирование проекта строительства железнодорожной ветки не замораживалась", - сказала Захарова на брифинге.
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По словам дипломата, Москва ожидает подписание исполнительного контракта и решения ряда технических вопросов для скорейшего начала практической работы на площадке.
"Мы фиксируем растущий интерес иранских партнеров к развитию международного транспортного коридора "Север-Юг", который на фоне нестабильной ситуации в зоне Ормузского пролива, приобретает еще большее значение как в плане обеспечения двусторонней торговли, так и устойчивого снабжения Ирана товарами первой необходимости", - подчеркнула она.
Как уточнила Захарова, интерес к МТК также проявляют соседние с Ираном государства.
Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.
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