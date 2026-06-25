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Ульянов допустил, что обогащенный уран будет разбавлен на территории Ирана - РИА Новости, 25.06.2026
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17:39 25.06.2026
Ульянов допустил, что обогащенный уран будет разбавлен на территории Ирана

Ульянов: обогащенный уран может быть разбавлен на территории Ирана

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ульянов считает, что обогащенный уран, скорее всего, будет разбавлен непосредственно на территории Ирана.
  • Администрация Трампа официально запрашивает 672 миллиона долларов финансирования для вывоза иранских ядерных материалов, сообщает Fox News.
ВЕНА, 25 июн - РИА Новости. Наиболее вероятно, что обогащенный уран будет разбавлен непосредственно на территории Ирана, считает постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Похоже, это преждевременно. Вывоз обогащенного урана пока еще не согласован. Более вероятно, что уран будет разбавлен на территории Ирана", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети X.
Так он прокомментировал сообщение Fox News о том, что администрация президента США Дональда Трампа официально запрашивает 672 миллиона долларов финансирования для вывоза иранских ядерных материалов.
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