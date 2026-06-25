Ульянов допустил, что обогащенный уран будет разбавлен на территории Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ульянов считает, что обогащенный уран, скорее всего, будет разбавлен непосредственно на территории Ирана.
- Администрация Трампа официально запрашивает 672 миллиона долларов финансирования для вывоза иранских ядерных материалов, сообщает Fox News.
ВЕНА, 25 июн - РИА Новости. Наиболее вероятно, что обогащенный уран будет разбавлен непосредственно на территории Ирана, считает постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Так он прокомментировал сообщение Fox News о том, что администрация президента США Дональда Трампа официально запрашивает 672 миллиона долларов финансирования для вывоза иранских ядерных материалов.