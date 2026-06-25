В Иране опровергли данные о закупке продукции США за счет иранских активов

Краткий пересказ от РИА ИИ Галибаф опроверг заявления о закупке США продукции для Ирана за счет иранских активов.

Трамп заявил о планах закупить продукцию у американских производителей на минимум 500 миллионов долларов для Ирана за счет размороженных средств ИРИ.

Глава иранского Центробанка Хеммати заявил, что Иран не видит проблем в покупке товаров у США при условии подходящих цены и качества, но отметил важность отсутствие принудительных мер относительно таких покупок.

ТЕГЕРАН, 25 июн - РИА Новости. Заявления о закупке США для Ирана американской продукции за счет иранских активов неверны, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, также являющийся главой иранской переговорной группы в диалоге с США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США закупят у своих производителей продукцию на минимум 500 миллионов долларов для Ирана за счет размороженных средств республики, сообщал ранее телеканал Fox News после беседы с американским лидером.

"США ошибочно утверждают, что за счет наших размороженных активов закупят (для Ирана - ред.) свою сельскохозяйственную продукцию. Единственный урожай, который мы собираем, - посеянное вами в течение десятилетий недоверие", - написал Галибаф в соцсети X.

При этом глава иранского Центробанка Абдольнасер Хеммати заявлял, что Иран не видит проблем в том, чтобы покупать товары у США, но при условии, что Тегерану подойдут цена и качество товаров. Чиновник отметил, что никаких принудительных мер относительно покупки за счет размороженных средств нет.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.