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В Иране опровергли данные о закупке продукции США за счет иранских активов - РИА Новости, 25.06.2026
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16:20 25.06.2026
В Иране опровергли данные о закупке продукции США за счет иранских активов

Галибаф: слова о закупке США продукции для Ирана за счет активов ИРИ неверны

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Галибаф опроверг заявления о закупке США продукции для Ирана за счет иранских активов.
  • Трамп заявил о планах закупить продукцию у американских производителей на минимум 500 миллионов долларов для Ирана за счет размороженных средств ИРИ.
  • Глава иранского Центробанка Хеммати заявил, что Иран не видит проблем в покупке товаров у США при условии подходящих цены и качества, но отметил важность отсутствие принудительных мер относительно таких покупок.
ТЕГЕРАН, 25 июн - РИА Новости. Заявления о закупке США для Ирана американской продукции за счет иранских активов неверны, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, также являющийся главой иранской переговорной группы в диалоге с США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США закупят у своих производителей продукцию на минимум 500 миллионов долларов для Ирана за счет размороженных средств республики, сообщал ранее телеканал Fox News после беседы с американским лидером.
"США ошибочно утверждают, что за счет наших размороженных активов закупят (для Ирана - ред.) свою сельскохозяйственную продукцию. Единственный урожай, который мы собираем, - посеянное вами в течение десятилетий недоверие", - написал Галибаф в соцсети X.
При этом глава иранского Центробанка Абдольнасер Хеммати заявлял, что Иран не видит проблем в том, чтобы покупать товары у США, но при условии, что Тегерану подойдут цена и качество товаров. Чиновник отметил, что никаких принудительных мер относительно покупки за счет размороженных средств нет.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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