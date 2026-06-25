У Трампа есть план на случай отказа Ирана от соглашения, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон по-прежнему предпочитает дипломатию в отношении Ирана.

Он добавил, что Дональда Трампа есть несколько вариантов действий на случай отказа Ирана от соблюдения условий соглашения.

Госсекретарь отказался раскрывать, какие именно варианты действий рассматривает Трамп.

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сохраняет несколько вариантов действий на случай отказа Ирана от соблюдений условий соглашения, однако Вашингтон по-прежнему предпочитает дипломатию, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"В распоряжении президента имеется целый ряд вариантов. Если Иран нарушит свое слово или решит, что не хочет заключать сделку – будем надеяться, что этого не произойдет, ведь мы этого не хотим. Мы дадим дипломатии все возможности для работы… Если ничего не получится, президент знает, какие у него есть варианты", - сказал Рубио на встрече с министрами иностранных дел стран Персидского залива и королем Бахрейна.

По его словам, над этим направлением работает "хорошая команда". При этом госсекретарь отказался раскрывать, какие именно варианты действий рассматривает Трамп.

"Разумеется, я не стану обсуждать с вами конкретные варианты, но у президента есть множество возможностей для принятия решений", - отметил Рубио.