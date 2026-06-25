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У Трампа есть план на случай отказа Ирана от соглашения, заявил Рубио - РИА Новости, 25.06.2026
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15:28 25.06.2026
У Трампа есть план на случай отказа Ирана от соглашения, заявил Рубио

Рубио: у Трампа есть несколько вариантов на случай отказа Ирана от сделки

© AP Photo / Allison RobbertМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон по-прежнему предпочитает дипломатию в отношении Ирана.
  • Он добавил, что Дональда Трампа есть несколько вариантов действий на случай отказа Ирана от соблюдения условий соглашения.
  • Госсекретарь отказался раскрывать, какие именно варианты действий рассматривает Трамп.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сохраняет несколько вариантов действий на случай отказа Ирана от соблюдений условий соглашения, однако Вашингтон по-прежнему предпочитает дипломатию, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"В распоряжении президента имеется целый ряд вариантов. Если Иран нарушит свое слово или решит, что не хочет заключать сделку – будем надеяться, что этого не произойдет, ведь мы этого не хотим. Мы дадим дипломатии все возможности для работы… Если ничего не получится, президент знает, какие у него есть варианты", - сказал Рубио на встрече с министрами иностранных дел стран Персидского залива и королем Бахрейна.
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По его словам, над этим направлением работает "хорошая команда". При этом госсекретарь отказался раскрывать, какие именно варианты действий рассматривает Трамп.
"Разумеется, я не стану обсуждать с вами конкретные варианты, но у президента есть множество возможностей для принятия решений", - отметил Рубио.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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