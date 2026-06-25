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Иран призвал ФИФА отменить акцию в поддержку ЛГБТ* перед игрой с Египтом - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
11:33 25.06.2026 (обновлено: 12:15 25.06.2026)
Иран призвал ФИФА отменить акцию в поддержку ЛГБТ* перед игрой с Египтом

Федерация футбола Ирана призвала отменить акцию в поддержку ЛГБТ перед матчем

© REUTERS / JESSIE ALCHEHФутболисты сборной Ирана на ЧМ-2026
Футболисты сборной Ирана на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / JESSIE ALCHEH
Футболисты сборной Ирана на ЧМ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федерация футбола Ирана обратилась в ФИФА с требованием отменить акцию в поддержку ЛГБТ* перед матчем против команды Египта.
  • Обе федерации футбола — Ирана и Египта — осудили акцию и отказались принимать в ней участие.
  • Представитель сборной Ирана заявил, что никаких церемоний или рекламных мероприятий, связанных с ЛГБТ*, не должно быть внутри стадиона или в рамках матчевой среды.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Федерация футбола Ирана обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием отменить акцию в поддержку ЛГБТ* перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Египта, сообщает The Athletic со ссылкой на представителя сборной Ирана.
Матч группы G пройдет в ночь на субботу и начнется в 06:00 по московскому времени. Акция была запланирована до проведения жеребьевки турнира. Позднее обе федерации осудили акцию и отказались принимать в ней участие.
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"Федерация футбола Ирана серьезно относится к этому вопросу и четко изложила свою позицию ФИФА. Иран и Египет - две мусульманские страны с глубокими культурными и религиозными общностями, и взгляды, высказанные обеими федерациями, отражают ценности и убеждения, разделяемые народами обеих стран. Наша позиция заключается в том, что никаких церемоний или рекламных мероприятий, связанных с этим движением, не должно быть внутри стадиона или в рамках матчевой среды", - заявил представитель сборной Ирана.
"ФИФА была проинформирована об этой общей позиции обеих стран, и ожидается, что она примет необходимые меры, чтобы обеспечить отсутствие соответствующих церемоний или рекламных мероприятий внутри стадиона или в рамках официальной матчевой среды", - добавили в национальной команде.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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