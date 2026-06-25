Иран призвал ФИФА отменить акцию в поддержку ЛГБТ* перед игрой с Египтом

Краткий пересказ от РИА ИИ Федерация футбола Ирана обратилась в ФИФА с требованием отменить акцию в поддержку ЛГБТ* перед матчем против команды Египта.

Обе федерации футбола — Ирана и Египта — осудили акцию и отказались принимать в ней участие.

Представитель сборной Ирана заявил, что никаких церемоний или рекламных мероприятий, связанных с ЛГБТ*, не должно быть внутри стадиона или в рамках матчевой среды.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Федерация футбола Ирана обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием отменить акцию в поддержку ЛГБТ* перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Египта, сообщает The Athletic со ссылкой на представителя сборной Ирана.

Матч группы G пройдет в ночь на субботу и начнется в 06:00 по московскому времени. Акция была запланирована до проведения жеребьевки турнира. Позднее обе федерации осудили акцию и отказались принимать в ней участие.

"Федерация футбола Ирана серьезно относится к этому вопросу и четко изложила свою позицию ФИФА . Иран и Египет - две мусульманские страны с глубокими культурными и религиозными общностями, и взгляды, высказанные обеими федерациями, отражают ценности и убеждения, разделяемые народами обеих стран. Наша позиция заключается в том, что никаких церемоний или рекламных мероприятий, связанных с этим движением, не должно быть внутри стадиона или в рамках матчевой среды", - заявил представитель сборной Ирана.

"ФИФА была проинформирована об этой общей позиции обеих стран, и ожидается, что она примет необходимые меры, чтобы обеспечить отсутствие соответствующих церемоний или рекламных мероприятий внутри стадиона или в рамках официальной матчевой среды", - добавили в национальной команде.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.