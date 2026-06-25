Ирак может выйти из ОПЕК, если его квоту не увеличат, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирак может рассмотреть выход из ОПЕК, если его квоту не увеличат.
- В настоящее время Ирак планирует остаться в ОПЕК и добиваться увеличения квоты.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ирак может рассмотреть выход из ОПЕК, если его квота не будет увеличена, но в настоящее время планирует остаться в организации и добиваться увеличения квоты, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Ирак будет вынужден рассмотреть все имеющиеся варианты, если его квота в ОПЕК не будет значительно увеличена... Иракские чиновники рассматривали выход из ОПЕК, однако в настоящее время планируется остаться в организации и добиваться увеличения квоты", - пишет агентство со ссылкой на источники, в том числе на высокопоставленного представителя министерства нефти Ирака.
Источник отметил, что страна переживает серьезный финансовый кризис на фоне конфликта на Ближнем Востоке, и значительное увеличение его квоты в ОПЕК является обязательным условием и должно рассматриваться с максимальной серьезностью, говорится в статье.
Днем ранее премьер-министр Ирака Али аз-Зейди призвал ОПЕК увеличить квоту страны на нефтедобычу в соответствии с ее возможностями.
Из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая официально вышли ОАЭ.