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Ирак может выйти из ОПЕК, если его квоту не увеличат, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2026
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11:18 25.06.2026
Ирак может выйти из ОПЕК, если его квоту не увеличат, пишут СМИ

Рейтер: Ирак может рассмотреть выход из ОПЕК, если его квоту не увеличат

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ОПЕК
Флаг ОПЕК - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирак может рассмотреть выход из ОПЕК, если его квоту не увеличат.
  • В настоящее время Ирак планирует остаться в ОПЕК и добиваться увеличения квоты.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ирак может рассмотреть выход из ОПЕК, если его квота не будет увеличена, но в настоящее время планирует остаться в организации и добиваться увеличения квоты, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Ирак будет вынужден рассмотреть все имеющиеся варианты, если его квота в ОПЕК не будет значительно увеличена... Иракские чиновники рассматривали выход из ОПЕК, однако в настоящее время планируется остаться в организации и добиваться увеличения квоты", - пишет агентство со ссылкой на источники, в том числе на высокопоставленного представителя министерства нефти Ирака.
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Источник отметил, что страна переживает серьезный финансовый кризис на фоне конфликта на Ближнем Востоке, и значительное увеличение его квоты в ОПЕК является обязательным условием и должно рассматриваться с максимальной серьезностью, говорится в статье.
Днем ранее премьер-министр Ирака Али аз-Зейди призвал ОПЕК увеличить квоту страны на нефтедобычу в соответствии с ее возможностями.
Из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая официально вышли ОАЭ.
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