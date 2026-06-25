"Арсенал" объявил о выкупе Инкапье из "Байера"

Инкапье 24 года. Он выступал за "Байер" с 2021 года и вместе с клубом стал чемпионом Германии и обладателем Кубка страны в сезоне-2023/24, а затем выиграл Суперкубок. Ранее защитник представлял аргентинский "Тальерес" и эквадорский "Индепендьенте". Кроме того, на счету Инкапье 54 матча и три гола за сборную Эквадора, вместе с которой он принимает участие в чемпионате мира 2026 года.