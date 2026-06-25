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"Арсенал" объявил о выкупе Инкапье из "Байера" - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
17:12 25.06.2026 (обновлено: 17:16 25.06.2026)
"Арсенал" объявил о выкупе Инкапье из "Байера"

"Арсенал" активировал опцию выкупа защитника Пьеро Инкапье у "Байера"

© Соцсети клубаФутболисты "Арсенала"
Футболисты Арсенала - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Соцсети клуба
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лондонский "Арсенал" активировал опцию выкупа эквадорского защитника Пьеро Инкапье у леверкузенского "Байера".
  • В минувшем сезоне Инкапье провел за "Арсенал" 39 матчей на правах арендного соглашения и выиграл с клубом титул Английской премьер-лиги (АПЛ).
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лондонский "Арсенал" активировал опцию выкупа эквадорского защитника Пьеро Инкапье у леверкузенского "Байера", сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Сумма сделки не раскрывается. В минувшем сезоне Инкапье провел за "Арсенал" 39 матчей на правах арендного соглашения и выиграл с клубом титул Английской премьер-лиги (АПЛ). Он дважды признавался лучшим игроком месяца в команде - в феврале и апреле.
Инкапье 24 года. Он выступал за "Байер" с 2021 года и вместе с клубом стал чемпионом Германии и обладателем Кубка страны в сезоне-2023/24, а затем выиграл Суперкубок. Ранее защитник представлял аргентинский "Тальерес" и эквадорский "Индепендьенте". Кроме того, на счету Инкапье 54 матча и три гола за сборную Эквадора, вместе с которой он принимает участие в чемпионате мира 2026 года.
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ФутболСпортГерманияЭквадорПьеро ИнкапьеАрсенал (Лондон)Байер 04ИндепендьентеАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
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