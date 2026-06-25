В Ингушетии подросток за рулем грузовика насмерть сбил ребенка

Грузовик, за рулем которого подросток насмерть сбил ребенка в Ингушетии

Грузовик, за рулем которого подросток насмерть сбил ребенка в Ингушетии

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ингушетии следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка.

Подросток, не имея водительских прав, сбил насмерть 8-летнего ребенка, находясь за рулем грузовика.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту гибели несовершеннолетнего.

НАЛЬЧИК, 25 июн – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, которого подозревают в том, что он, не имея прав, сел за руль грузовика и насмерть сбил восьмилетнего ребенка, сообщило СУСК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя республики. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в четверг днем не имеющий водительских прав подросток, находясь за рулем грузового автомобиля, на улице Сейнароева в городе Сунжа сбил 8-летнего пешехода, который от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

"Допрашиваются свидетели, проводятся иные неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отметили в ведомстве.

В региональной прокуратуре сообщили об организации проверки по факту гибели несовершеннолетнего.