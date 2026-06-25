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В Ингушетии подросток за рулем грузовика насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 25.06.2026
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20:24 25.06.2026 (обновлено: 20:27 25.06.2026)
В Ингушетии подросток за рулем грузовика насмерть сбил ребенка

В Ингушетии подросток за рулем грузовика насмерть сбил 8-летнего ребенка

© Фото : Следком Ингушетия/TelegramГрузовик, за рулем которого подросток насмерть сбил ребенка в Ингушетии
Грузовик, за рулем которого подросток насмерть сбил ребенка в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Следком Ингушетия/Telegram
Грузовик, за рулем которого подросток насмерть сбил ребенка в Ингушетии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ингушетии следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка.
  • Подросток, не имея водительских прав, сбил насмерть 8-летнего ребенка, находясь за рулем грузовика.
  • Региональная прокуратура организовала проверку по факту гибели несовершеннолетнего.
НАЛЬЧИК, 25 июн – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, которого подозревают в том, что он, не имея прав, сел за руль грузовика и насмерть сбил восьмилетнего ребенка, сообщило СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя республики. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в четверг днем не имеющий водительских прав подросток, находясь за рулем грузового автомобиля, на улице Сейнароева в городе Сунжа сбил 8-летнего пешехода, который от полученных повреждений скончался на месте происшествия.
"Допрашиваются свидетели, проводятся иные неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отметили в ведомстве.
В региональной прокуратуре сообщили об организации проверки по факту гибели несовершеннолетнего.
"В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних и безопасности дорожного движения", - заявили в надзорном ведомстве.
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