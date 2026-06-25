Свыше 50 тысяч детей состоят в рядах "Движения Первых" в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 25 июн – РИА Новости. Больше 50 тысяч детей в Ингушетии состоят в рядах "Движения Первых", это заметно расширяет возможности для самореализации молодых жителей республики, помогает им раскрывать свои способности, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Для меня особенно важно, что сегодня в рядах "Движения Первых" уже более 50 тысяч наших детей и подростков. Это значит, что все больше ребят находят возможности для самореализации, участвуют в общественной жизни, развивают свои таланты, учатся быть инициативными и ответственными", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сейчас в республике действует 250 первичных отделений движения, в том числе в детских садах.