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Свыше 50 тысяч детей состоят в рядах "Движения Первых" в Ингушетии - РИА Новости, 25.06.2026
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Шапка - Республика Ингушетия - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Ингушетия
 
18:57 25.06.2026
Свыше 50 тысяч детей состоят в рядах "Движения Первых" в Ингушетии

В Ингушетии более 50 тысяч детей состоят в рядах "Движения Первых"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид города Назрань в Ингушетии
Вид города Назрань в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид города Назрань в Ингушетии. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 25 июн – РИА Новости. Больше 50 тысяч детей в Ингушетии состоят в рядах "Движения Первых", это заметно расширяет возможности для самореализации молодых жителей республики, помогает им раскрывать свои способности, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Для меня особенно важно, что сегодня в рядах "Движения Первых" уже более 50 тысяч наших детей и подростков. Это значит, что все больше ребят находят возможности для самореализации, участвуют в общественной жизни, развивают свои таланты, учатся быть инициативными и ответственными", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что сейчас в республике действует 250 первичных отделений движения, в том числе в детских садах.
"Убежден, что "Движение Первых" - это пространство возможностей для наших детей и молодежи, где они учатся работать в команде, брать на себя ответственность, ставить перед собой цели и добиваться их. Наша задача - поддерживать эти стремления, помогать раскрывать способности каждого ребенка и создавать условия для их дальнейшего развития", - отметил глава Ингушетии.
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Республика ИнгушетияМахмуд-Али Калиматов
 
 
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