Индонезии нужны прямые связи с Россией, заявили в Джакарте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита заявил о необходимости развития прямых торговых и промышленных связей с Россией.
- Уязвимость глобальных цепочек поставок в период с 2020 по 2023 год показала Индонезии важность прямых контактов с ключевыми партнерами.
- Развитие прямой взаимосвязанности между Россией и Индонезией имеет прочную экономическую основу и отвечает интересам обеих стран.
ДЖАКАРТА, 25 июн — РИА Новости. Опыт последних лет показал Индонезии необходимость развития прямых торговых и промышленных связей с Россией на фоне уязвимости глобальных цепочек поставок, заявил в интервью РИА Новости и RT министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита.
По словам министра, мировая экономика столкнулась с серьезными нарушениями логистических и производственных цепочек в период с 2020 по 2023 год.
"Мир, включая Россию и Индонезию, пережил сбои в глобальных поставках. Индонезия испытала это в последние годы, особенно в период с 2020 по 2023 год. Этот опыт показал, что зависимость от длинных и сложных цепочек поставок, которые связывают множество стран, повышает общую уязвимость", — отметил Картасасмита.
Он добавил, что нарушения в мировой логистике напрямую отразились на индонезийской промышленности.
"Индонезия ощутила последствия, когда глобальная логистическая сеть была нарушена. В результате некоторые промышленные сырьевые материалы стало очень трудно получить. Даже если их удавалось получить, обычно они были дороже, а это влияло на себестоимость нашей продукции", — подчеркнул министр.
По его словам, этот опыт заставил Джакарту пересмотреть подходы к международному экономическому сотрудничеству и уделить больше внимания прямым контактам с ключевыми партнерами.
"Этот опыт показывает, насколько важно иметь более прямые промышленные и торговые связи, особенно с ключевыми партнерами — странами, которые политически и экономически близки нам, например с Россией", — заявил глава Минпрома Индонезии.
Министр также подчеркнул, что развитие прямой взаимосвязанности между Россией и Индонезией "имеет прочную экономическую основу и отвечает интересам обеих стран".
Индонезия в 2026 году выступит страной-партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге.