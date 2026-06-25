Краткий пересказ от РИА ИИ Министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита заявил о необходимости развития прямых торговых и промышленных связей с Россией.

Уязвимость глобальных цепочек поставок в период с 2020 по 2023 год показала Индонезии важность прямых контактов с ключевыми партнерами.

Развитие прямой взаимосвязанности между Россией и Индонезией имеет прочную экономическую основу и отвечает интересам обеих стран.

ДЖАКАРТА, 25 июн — РИА Новости. Опыт последних лет показал Индонезии необходимость развития прямых торговых и промышленных связей с Россией на фоне уязвимости глобальных цепочек поставок, заявил в интервью РИА Новости и RT министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита.

По словам министра, мировая экономика столкнулась с серьезными нарушениями логистических и производственных цепочек в период с 2020 по 2023 год.

"Мир, включая Россию Индонезию , пережил сбои в глобальных поставках. Индонезия испытала это в последние годы, особенно в период с 2020 по 2023 год. Этот опыт показал, что зависимость от длинных и сложных цепочек поставок, которые связывают множество стран, повышает общую уязвимость", — отметил Картасасмита.

Он добавил, что нарушения в мировой логистике напрямую отразились на индонезийской промышленности.

"Индонезия ощутила последствия, когда глобальная логистическая сеть была нарушена. В результате некоторые промышленные сырьевые материалы стало очень трудно получить. Даже если их удавалось получить, обычно они были дороже, а это влияло на себестоимость нашей продукции", — подчеркнул министр.

По его словам, этот опыт заставил Джакарту пересмотреть подходы к международному экономическому сотрудничеству и уделить больше внимания прямым контактам с ключевыми партнерами.

"Этот опыт показывает, насколько важно иметь более прямые промышленные и торговые связи, особенно с ключевыми партнерами — странами, которые политически и экономически близки нам, например с Россией", — заявил глава Минпрома Индонезии.

Министр также подчеркнул, что развитие прямой взаимосвязанности между Россией и Индонезией "имеет прочную экономическую основу и отвечает интересам обеих стран".