Краткий пересказ от РИА ИИ В столичных поликлиниках начал работу новый московский ИИ-сервис, который автоматически расшифровывает речь и самостоятельно заполняет нужные поля протокола на приеме.

Сервис уже работает для врачей-неврологов, благодаря чему увеличилось время общения с пациентами и повысилось доверие пациентов к лечению.

Следующий этап проекта — подключение участковых врачей, в пилотном режиме тестируются различные технологические решения, в том числе от крупнейших отечественных ИИ-компаний, например, "Яндекса".

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Новый московский ИИ-сервис начал работу в столичных поликлиниках, он автоматически расшифровывает речь и самостоятельно заполняет нужные поля протокола на приеме, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В столичных поликлиниках уже начал работу проект, который может вывести на другой уровень качества привычный формат общения пациента с врачом. Новый московский ИИ-сервис, полностью разработанный нашими IT-специалистами, автоматически расшифровывает речь и самостоятельно заполняет нужные поля протокола на приеме... Он позволяет врачу высвободить максимальное время приема на общение с пациентом", - рассказала Ракова

Заммэра уточнила, что такое технологическое решение уже работает для врачей-неврологов. Так, время общения неврологов с пациентами выросло, а также повысилось и доверие пациентов к лечению, и понимание дальнейших действий после приема.

"При этом сократилось время, затрачиваемое врачами на заполнение документов, а качество протоколов от ИИ эксперты оценили на 4,8 балла из 5 возможных - аналогично, как если бы протокол заполнял человек. В пилотном режиме мы тестируем сервис и на другие специальности", - добавила она.

По словам Раковой, следующий этап проекта - подключение участковых врачей. Так, в ходе пилота тестируются различные технологические решения: как собственные, так и рыночные, в том числе от крупнейших отечественных ИИ-компаний, например, " Яндекса ".