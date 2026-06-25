Эксперт рассказал, возможен ли сейчас полностью беспилотный грузовик

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Эксперт Павел Мясоедов, комментируя поездку беспилотного грузовика по трассе Москва - Санкт-Петербург, отметил, что система с искусственным интеллектом (ИИ) работает только в простых дорожных условиях и не справляется с многополосной дорогой.

По словам эксперта, как только дорожная ситуация усложняется или возникает нештатная ситуация, машина теряется и не может понять, что ей делать. В таких случаях требуется внешнее вмешательство, добавил Мясоедов. Он также отметил, что ИИ-системы могут облегчить труд водителей на больших расстояниях, но полностью убрать человека из кабины на сегодняшний день невозможно.