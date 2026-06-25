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Эксперт рассказал, возможен ли сейчас полностью беспилотный грузовик - РИА Новости, 25.06.2026
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20:19 25.06.2026
Эксперт рассказал, возможен ли сейчас полностью беспилотный грузовик

Мясоедов: беспилотные грузовики пока работают только в простых условиях

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТрасса
Трасса - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Павел Мясоедов отметил, что система с искусственным интеллектом работает только в простых дорожных условиях.
  • По словам эксперта, в сложных ситуациях или при возникновении нештатных ситуаций требуется внешнее вмешательство.
  • Мясоедов подчеркнул, что полностью убрать человека из кабины на сегодняшний день невозможно.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Эксперт Павел Мясоедов, комментируя поездку беспилотного грузовика по трассе Москва - Санкт-Петербург, отметил, что система с искусственным интеллектом (ИИ) работает только в простых дорожных условиях и не справляется с многополосной дорогой.
"Сейчас эта очень интересная, очень технологичная и очень продвинутая система адаптивного круиз-контроля, который позволяет держать заданную скорость, следовать к точке назначения, но в достаточно простых дорожных условиях", - сказал Мясоедов 360.ru.
По словам эксперта, как только дорожная ситуация усложняется или возникает нештатная ситуация, машина теряется и не может понять, что ей делать. В таких случаях требуется внешнее вмешательство, добавил Мясоедов. Он также отметил, что ИИ-системы могут облегчить труд водителей на больших расстояниях, но полностью убрать человека из кабины на сегодняшний день невозможно.
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