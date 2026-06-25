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Двое несовершеннолетних пострадали при ударе ВСУ по Воронежу - РИА Новости, 25.06.2026
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10:50 25.06.2026
Двое несовершеннолетних пострадали при ударе ВСУ по Воронежу

Двое несовершеннолетних пострадали при ракетном ударе ВСУ по Воронежу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ударе ВСУ по Воронежу пострадали двое несовершеннолетних.
  • Им оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.
ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Двум несовершеннолетним потребовалась помощь после удара ВСУ по Воронежу в понедельник, сейчас они лечатся амбулаторно, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Остальным пострадавшим (в том числе двум несовершеннолетним) госпитализация не потребовалась. Им была оказана вся необходимая помощь, после чего граждан направили на амбулаторное лечение", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
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