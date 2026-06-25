Двое несовершеннолетних пострадали при ударе ВСУ по Воронежу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ударе ВСУ по Воронежу пострадали двое несовершеннолетних.
- Им оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.
ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Двум несовершеннолетним потребовалась помощь после удара ВСУ по Воронежу в понедельник, сейчас они лечатся амбулаторно, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Остальным пострадавшим (в том числе двум несовершеннолетним) госпитализация не потребовалась. Им была оказана вся необходимая помощь, после чего граждан направили на амбулаторное лечение", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.