В Грузии заявили о фашистских призывах в европейских документах о безвизе

Краткий пересказ от РИА ИИ Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал проявлением сегрегации и фашистским характером предложения европейских институтов о сохранении безвизового режима для отдельных категорий граждан Грузии.

Европарламент выступил за создание механизма, который сохранит доступ к безвизовым поездкам в ЕС для студентов, журналистов и гражданских активистов из Грузии в случае приостановления безвизового режима для страны.

Папуашвили раскритиковал решение Евросоюза о введении визовых ограничений для владельцев грузинских дипломатических паспортов, назвав его политически мотивированным и противоречащим международным обязательствам ЕС.

ТБИЛИСИ, 25 июн – РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что содержащиеся в документах европейских институтов предложения о сохранении безвизового режима отдельным категориям граждан страны являются проявлением сегрегации и носят фашистский характер.

Ранее Европарламент выступил за создание специального механизма, предусматривающего сохранение доступа к безвизовым поездкам в ЕС для студентов, журналистов и гражданских активистов из Грузии, если действие безвизового режима для страны будет приостановлено.

"Скандально, когда мы видим уже не просто фашистские заявления, а фашистские призывы в официальных документах", – заявил Папуашвили в эфире телекомпании "Рустави 2"

По его словам, в резолюции Европарламента содержались предложения выделить отдельные социальные группы, в частности журналистов, студентов и активистов, которым могли бы предоставляться особые права и возможности со стороны Евросоюза.

Папуашвили заявил, что подобный подход предполагает разделение общества на категории граждан с различным объемом прав и противоречит принципу равенства. По его мнению, "такие инициативы представляют собой форму социальной сегрегации".