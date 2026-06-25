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В Грузии заявили о фашистских призывах в европейских документах о безвизе - РИА Новости, 25.06.2026
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02:13 25.06.2026
В Грузии заявили о фашистских призывах в европейских документах о безвизе

Спикер парламента Грузии Папуашвили назвал предложения ЕС по безвизу фашистскими

© РИА Новости / Рухкян | Перейти в медиабанкПанорама Тбилиси
Панорама Тбилиси - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Рухкян
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал проявлением сегрегации и фашистским характером предложения европейских институтов о сохранении безвизового режима для отдельных категорий граждан Грузии.
  • Европарламент выступил за создание механизма, который сохранит доступ к безвизовым поездкам в ЕС для студентов, журналистов и гражданских активистов из Грузии в случае приостановления безвизового режима для страны.
  • Папуашвили раскритиковал решение Евросоюза о введении визовых ограничений для владельцев грузинских дипломатических паспортов, назвав его политически мотивированным и противоречащим международным обязательствам ЕС.
ТБИЛИСИ, 25 июн – РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что содержащиеся в документах европейских институтов предложения о сохранении безвизового режима отдельным категориям граждан страны являются проявлением сегрегации и носят фашистский характер.
Ранее Европарламент выступил за создание специального механизма, предусматривающего сохранение доступа к безвизовым поездкам в ЕС для студентов, журналистов и гражданских активистов из Грузии, если действие безвизового режима для страны будет приостановлено.
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"Скандально, когда мы видим уже не просто фашистские заявления, а фашистские призывы в официальных документах", – заявил Папуашвили в эфире телекомпании "Рустави 2".
По его словам, в резолюции Европарламента содержались предложения выделить отдельные социальные группы, в частности журналистов, студентов и активистов, которым могли бы предоставляться особые права и возможности со стороны Евросоюза.
Папуашвили заявил, что подобный подход предполагает разделение общества на категории граждан с различным объемом прав и противоречит принципу равенства. По его мнению, "такие инициативы представляют собой форму социальной сегрегации".
Спикер парламента также раскритиковал решение Евросоюза о введении визовых ограничений для владельцев грузинских дипломатических паспортов. По его утверждению, этот шаг противоречит международным обязательствам ЕС и является политически мотивированным.
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