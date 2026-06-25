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Запад хочет использовать Грузию как прокси-страну, заявил депутат - РИА Новости, 25.06.2026
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02:02 25.06.2026
Запад хочет использовать Грузию как прокси-страну, заявил депутат

Депутат Мачавариани: Западу нужна агентура во власти Грузии

© Sputnik | Перейти в медиабанкТбилиси
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый заместитель председателя парламентской фракции "Грузинская мечта" Леван Мачавариани заявил, что западные структуры стремятся привести к власти в Грузии "агентуру", чтобы использовать страну в качестве прокси-государства.
  • По словам депутата, очередная резолюция ПАСЕ не содержит ничего нового и является очередным проявлением поддержки радикальной оппозиции со стороны европейских структур.
ТБИЛИСИ, 25 июн - РИА Новости. Первый заместитель председателя парламентской фракции "Грузинская мечта" Леван Мачавариани, комментируя резолюцию ПАСЕ, заявил, что западные структуры стремятся привести к власти в Грузии "агентуру", чтобы использовать страну в качестве прокси-государства.
В среду ПАСЕ приняла очередную резолюцию по Грузии, в которой выразила обеспокоенность политической ситуацией в стране, призвала к проведению демократических реформ и вновь подвергла критике действия грузинских властей.
"Они (Запад - ред.) хотят агентуру во власти, чтобы использовать Грузию как прокси-страну. Им нужна не национальная власть, а агентура", - заявил Мачавариани в эфире телекомпании "Имеди".
По словам депутата, очередная резолюция ПАСЕ не содержит ничего нового и является очередным проявлением поддержки радикальной оппозиции со стороны европейских структур.
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