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Спикер парламента Грузии заявил, что ПАСЕ не признает суверенитет страны - РИА Новости, 25.06.2026
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01:43 25.06.2026
Спикер парламента Грузии заявил, что ПАСЕ не признает суверенитет страны

Папуашвили: Европарламент и ПАСЕ не признают суверенитет Грузии

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВид на Кафедральный Собор Святой Троицы и президентский дворец в Тбилиси
Вид на Кафедральный Собор Святой Троицы и президентский дворец в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Вид на Кафедральный Собор Святой Троицы и президентский дворец в Тбилиси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) фактически не признают суверенитет Грузии.
  • ПАСЕ приняла резолюцию, в которой утверждается, что демократический регресс в Грузии продолжается.
  • Папуашвили считает, что европейские институты не принимают результаты парламентских выборов 2024 года в Грузии.
ТБИЛИСИ, 25 июн – РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) фактически не признают суверенитет Грузии и волю грузинского народа, выраженную на выборах 2024 года.
ПАСЕ в среду приняла очередную резолюцию по Грузии. В документе утверждается, что демократический регресс в Грузии продолжается.
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"Главная проблема заключается в том, что эти две институции — Европарламент и ПАСЕ — не признают суверенитет Грузии. Это реальность, на которую мы должны смотреть прямо", — заявил Папуашвили в интервью телекомпании "Рустави 2".
Спикер напомнил, что Грузия вступила в Совет Европы в 1999 году в том числе для укрепления и защиты своего суверенитета. Однако, по его словам, сегодня организация "фактически стала институтом, который не признает суверенитет Грузии и грузинского народа".
Папуашвили также заявил, что европейские институты не принимают результаты парламентских выборов 2024 года и игнорируют политический выбор граждан страны. По его мнению, часть европейских политиков руководствуется собственными представлениями о том, каким должно быть грузинское общество и политическая система, вместо того чтобы учитывать реальную волю избирателей.
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