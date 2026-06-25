Спикер парламента Грузии заявил, что ПАСЕ не признает суверенитет страны

Краткий пересказ от РИА ИИ Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) фактически не признают суверенитет Грузии.

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой утверждается, что демократический регресс в Грузии продолжается.

Папуашвили считает, что европейские институты не принимают результаты парламентских выборов 2024 года в Грузии.

ТБИЛИСИ, 25 июн – РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) фактически не признают суверенитет Грузии и волю грузинского народа, выраженную на выборах 2024 года.

ПАСЕ в среду приняла очередную резолюцию по Грузии . В документе утверждается, что демократический регресс в Грузии продолжается.

"Главная проблема заключается в том, что эти две институции — Европарламент и ПАСЕ — не признают суверенитет Грузии. Это реальность, на которую мы должны смотреть прямо", — заявил Папуашвили в интервью телекомпании "Рустави 2"

Спикер напомнил, что Грузия вступила в Совет Европы в 1999 году в том числе для укрепления и защиты своего суверенитета. Однако, по его словам, сегодня организация "фактически стала институтом, который не признает суверенитет Грузии и грузинского народа".