Спикер парламента Грузии заявил, что ПАСЕ не признает суверенитет страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) фактически не признают суверенитет Грузии.
- ПАСЕ приняла резолюцию, в которой утверждается, что демократический регресс в Грузии продолжается.
- Папуашвили считает, что европейские институты не принимают результаты парламентских выборов 2024 года в Грузии.
ТБИЛИСИ, 25 июн – РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) фактически не признают суверенитет Грузии и волю грузинского народа, выраженную на выборах 2024 года.
"Главная проблема заключается в том, что эти две институции — Европарламент и ПАСЕ — не признают суверенитет Грузии. Это реальность, на которую мы должны смотреть прямо", — заявил Папуашвили в интервью телекомпании "Рустави 2".
Спикер напомнил, что Грузия вступила в Совет Европы в 1999 году в том числе для укрепления и защиты своего суверенитета. Однако, по его словам, сегодня организация "фактически стала институтом, который не признает суверенитет Грузии и грузинского народа".
Папуашвили также заявил, что европейские институты не принимают результаты парламентских выборов 2024 года и игнорируют политический выбор граждан страны. По его мнению, часть европейских политиков руководствуется собственными представлениями о том, каким должно быть грузинское общество и политическая система, вместо того чтобы учитывать реальную волю избирателей.