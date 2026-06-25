Государству тут не место: нужно защищать семью, а не от семьи

Разворачивающаяся дискуссия на тему ужесточения наказания за домашнее насилие словно переносит нас на машине времени в прошлое, ведь в минувшем десятилетии все это уже не раз обсуждали, последний раз споры шли в 2019 году. Но нет, опять и снова — предлагают ввести уголовную ответственность за совершенные в первый раз побои и иные насильственные действия. Но кто же может быть против, разве только "пещерные домостроевцы" и "апологеты насилия"? Нет, против как раз защитники семьи и семейных ценностей, к которым избиение родных точно не относится. Но почему же тогда мы против?

Потому что дьявол, как всегда, в деталях. Само понятие домашнего, то есть "семейного", насилия прикрывает собой целый ряд нововведений, в том числе расширяющих понятие насилия как такового. Тут и психологическое, и сексуальное, и экономическое. А что, разве их не существует? Конечно, они существуют, как и рукоприкладство в семье. Мужья бьют жен, жены колотят мужей, некоторые изверги мучают собственных детей, изводят стариков. Всякое в жизни бывает — случается, что и убивают родных. Все это очень печально и плохо, и нужно же что-то делать, чтобы защитить потенциальных жертв. Вот и предлагают сделать так, чтобы каждый знал: если ударишь жену, сразу же рискуешь сесть в тюрьму. Ну а что, хорошая же идея?

Нет, очень плохая. И даже не потому, что оторванная от реальности, в которой большинство жен, написавших заявление на мужа в полицию, вскоре забирают его обратно (и чаще всего не из-за страха мести). Нет, государство, конечно, должно защищать всех — и слабых в первую очередь. Но точно так же государство должно защищать семью, и оно действительно постоянно говорит и делает это. Не только из-за тяжелейшей демографической ситуации, проще говоря, падения рождаемости, но и потому, что семья — это основа вообще всего. Не просто традиционных ценностей и традиционного уклада, но и нашей цивилизации, России в целом. Кризис института семьи — самый главный и опасный кризис. Да, он коснулся не только нас: практически все урбанизированные страны мира приходят к этому. Но мы должны думать о себе и ставить семью в центр вообще всего: экономики, общества, политики.

При чем здесь "семейное насилие"? При том, что, ужесточая наказание за семейные ссоры, государство бьет по семье как таковой. И это не преувеличение: есть наглядный опыт западных стран, где были приняты подобные законы. Люди стали еще больше бояться семейных отношений: зачем связывать себя узами брака, если в нем тебя могут обвинить в психологическом насилии, экономическом принуждении или даже изнасиловании? Лучше свободные отношения — без всех этих обязательств, к тому же контролируемых государством. В некоторых западных странах большинство детей рождается вне брака, и далеко не всегда это фальшивые неполные семьи (для получения пособий на матерей-одиночек) — часто это следствие кризиса института семьи. Нам это надо? Конечно, нет, тем более что у нас даже законодательно запрещена пропаганда антисемейных ценностей.

Но как же быть с насилием в семье, которое действительно есть? Никак: у нас и так есть все инструменты наказания за него. За побои, которые "причинили физическую боль, но не привели к расстройству здоровья", предусмотрена административная ответственность, но только в первый раз. При повторном случае наступает уголовная, как и при первых же побоях, которые не закончились легким испугом. Вот тут и предлагают поправку: сделать так, чтобы с первого же раза наступала уголовная ответственность — вне зависимости от тяжести. И заодно ввести уголовную же ответственность за "насильственные действия иного характера", то самое психологическое, экономическое и прочие виды насилия. То есть члены семьи смогут подавать в суд друг на друга практически по любым поводам — прекрасный аргумент в поддержку семьи!