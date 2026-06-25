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В Госдуме предложили включить сайты некоторых НКО в белые списки - РИА Новости, 25.06.2026
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00:35 25.06.2026
В Госдуме предложили включить сайты некоторых НКО в белые списки

Гусев предложил включить сайты социально ориентированных НКО в белые списки

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил включить в «белые списки» официальные сайты и интернет-ресурсы российских социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).
  • В «белые списки» предлагается включить сайты НКО, которые используются для приема обращений граждан и оказания социальной поддержки.
  • По мнению Гусева, расширение перечня позволит обеспечить равный доступ граждан к социально значимым сервисам и защитить их право на получение необходимой помощи.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил включить в "белые списки" официальные сайты и интернет-ресурсы российских социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).
Официальное обращение к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву с таким предложением имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Прошу вас рассмотреть возможность расширения действующего перечня ресурсов, доступ к которым сохраняется при ограничениях мобильного интернета ("белого списка"), путем включения в него официальных сайтов и интернет-ресурсов некоммерческих организаций, включенных в установленном порядке в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций", - сказано в письме.
Депутат предложил включить в "белые списки" официальные сайты и интернет-ресурсы социально ориентированных некоммерческих организаций, НКО – исполнителей общественно полезных услуг, а также поставщиков социальных услуг Краснодарского края, которые используются для приема обращений граждан и оказания социальной поддержки.
По словам Гусева, сегодня в "белые списки" уже включены государственные информационные системы, портал "Госуслуги", сайты органов власти, банковские и платежные сервисы, маркетплейсы, навигационные сервисы, СМИ и другие ресурсы, которыми граждане пользуются в повседневной жизни, однако доступ к ресурсам организаций, оказывающих бесплатную юридическую, социальную и волонтерскую помощь, также должен сохраняться.
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В обращении подчеркивается, что в России действует сеть некоммерческих организаций, включенных в реестр социально ориентированных НКО и реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг. Такие организации помогают гражданам в вопросах социальной защиты, охраны здоровья, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, защиты прав граждан, а также поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
По мнению депутата, расширение перечня позволит обеспечить равный доступ граждан к социально значимым сервисам и защитить их право на получение необходимой помощи.
"Если человек оказался в трудной жизненной ситуации, ему нужен не только доступ к госуслугам или банку. Ему может срочно понадобиться бесплатная юридическая консультация, помощь с социальными выплатами, жилищным вопросом, трудовым спором, поддержка семьи участника СВО", - сказал Гусев РИА Новости.
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По его словам, для Кубани это особенно актуально.
"У нас активно работают волонтеры, социальные НКО, организации, которые помогают семьям, пожилым людям, участникам СВО, людям, столкнувшимся с жилищными, пенсионными и другими жизненными проблемами. Их сайты – это не просто информационные страницы. Это канал связи с теми, кому нужна помощь", – подчеркнул депутат.
Гусев считает, что "белые списки" должны включать и те ресурсы, через которые человек может получить реальную поддержку, и социальная помощь, правовая защита, волонтерская поддержка – все это должно оставаться доступным.
"Белый список" - перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. Сейчас он насчитывает более 500 российских сервисов. Среди них - соцсети, интернет-магазины, государственные сайты и другие сервисы.
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