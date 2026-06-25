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Российский госдолг снизился до минимума с лета прошлого года - РИА Новости, 25.06.2026
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00:25 25.06.2026 (обновлено: 09:49 25.06.2026)
Российский госдолг снизился до минимума с лета прошлого года

Российский госдолг по итогам мая снизился до 54,9 миллиарда долларов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПачки с банкнотами
Пачки с банкнотами - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский госдолг по итогам мая снизился до 54,9 миллиарда долларов.
  • С начала года обязательства страны перед нерезидентами сократились на 2,4 миллиарда.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Внешний российский госдолг по итогам мая снизился до минимума с лета 2025 года, выяснило РИА Новости.
Так, за прошлый месяц показатель сократился на два миллиарда долларов и составил 54,9 миллиарда. В последний раз меньше было в августе 2025 года — 53,9 миллиарда.
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При этом за весь 2026-й обязательства России перед нерезидентами сократились уже на 2,4 миллиарда долларов.
В начале июня Владимир Путин подчеркивал, что уровень государственного долга составляет 16,4 процента ВВП.
Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, говорил, что страна скоро полностью погасит внешнюю часть обязательств.
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