Российский госдолг снизился до минимума с лета прошлого года

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский госдолг по итогам мая снизился до 54,9 миллиарда долларов.

С начала года обязательства страны перед нерезидентами сократились на 2,4 миллиарда.

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Внешний российский госдолг по итогам мая снизился до минимума с лета 2025 года, выяснило РИА Новости.

Так, за прошлый месяц показатель сократился на два миллиарда долларов и составил 54,9 миллиарда. В последний раз меньше было в августе 2025 года — 53,9 миллиарда.

При этом за весь 2026-й обязательства России перед нерезидентами сократились уже на 2,4 миллиарда долларов.

В начале июня Владимир Путин подчеркивал , что уровень государственного долга составляет 16,4 процента ВВП.