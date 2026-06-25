Краткий пересказ от РИА ИИ Около 197 тысяч человек в России регулярно занимаются китайской гимнастикой — оздоровительным цигун, рассказал президент и главный тренер Всероссийской федерации цигун Виктор Стерликов.

Оздоровительный цигун — это стандартизированная система упражнений, которая не содержит элементов религии и мистики, а основана на научно обоснованной практике.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Около 197 тысяч человек в России регулярно занимаются китайской гимнастикой - оздоровительным цигун, рассказал РИА Новости президент и главный тренер Всероссийской федерации цигун Виктор Стерликов.

"Филиалы Всероссийской федерации цигун (ВФЦ) действуют в 49 регионах России. Две тысячи инструкторов ВФЦ ведут занятия по оздоровительному цигун, регулярно занимаются около 197 тысяч россиян. Они ощутили на практике, как эта научно обоснованная китайская система упражнений положительно влияет на здоровье, поддерживает хорошее самочувствие", - сказал Стерликов.

По его словам, в 2010-е годы, когда создавалась Всероссийская федерация цигун, на занятия ходили в основном пенсионеры, но сейчас аудитория сильно увеличилась и помолодела.

"Чем хорош этот спорт? Занимаются люди возрастом от 6 до 80 и более лет. Этот спорт не отнимает здоровье, а прибавляет его. На соревнованиях в этом году введены семейные номинации - выступают сразу 2-3 поколения. Соревнования проводят даже в онлайн-режиме, не надо никуда ехать. В международных очных соревнованиях россияне участвуют под флагом и гимном России и регулярно побеждают", - рассказал собеседник агентства.

Также он подчеркнул, что вопреки распространенному заблуждению, оздоровительный цигун это не эзотерика.