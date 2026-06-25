Рейтинг@Mail.ru
Президент ВФЦ рассказал, сколько россиян занимаются китайской гимнастикой - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:26 25.06.2026
Президент ВФЦ рассказал, сколько россиян занимаются китайской гимнастикой

Стерликов: почти 200 тысяч человек в России регулярно занимаются цигун

© РИА Новости / POOL / Сергей Жуков | Перейти в медиабанкМонахи Шаолиня
Монахи Шаолиня - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / POOL / Сергей Жуков
Перейти в медиабанк
Монахи Шаолиня
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 197 тысяч человек в России регулярно занимаются китайской гимнастикой — оздоровительным цигун, рассказал президент и главный тренер Всероссийской федерации цигун Виктор Стерликов.
  • Оздоровительный цигун — это стандартизированная система упражнений, которая не содержит элементов религии и мистики, а основана на научно обоснованной практике.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Около 197 тысяч человек в России регулярно занимаются китайской гимнастикой - оздоровительным цигун, рассказал РИА Новости президент и главный тренер Всероссийской федерации цигун Виктор Стерликов.
"Филиалы Всероссийской федерации цигун (ВФЦ) действуют в 49 регионах России. Две тысячи инструкторов ВФЦ ведут занятия по оздоровительному цигун, регулярно занимаются около 197 тысяч россиян. Они ощутили на практике, как эта научно обоснованная китайская система упражнений положительно влияет на здоровье, поддерживает хорошее самочувствие", - сказал Стерликов.
По его словам, в 2010-е годы, когда создавалась Всероссийская федерация цигун, на занятия ходили в основном пенсионеры, но сейчас аудитория сильно увеличилась и помолодела.
Буддийские монахи во время ритуального богослужения в честь открытия буддийского Cахюусана дугана - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Буддийские монахи из Юго-Восточной Азии приедут на ретриты в Россию
18 июня, 12:50
"Чем хорош этот спорт? Занимаются люди возрастом от 6 до 80 и более лет. Этот спорт не отнимает здоровье, а прибавляет его. На соревнованиях в этом году введены семейные номинации - выступают сразу 2-3 поколения. Соревнования проводят даже в онлайн-режиме, не надо никуда ехать. В международных очных соревнованиях россияне участвуют под флагом и гимном России и регулярно побеждают", - рассказал собеседник агентства.
Также он подчеркнул, что вопреки распространенному заблуждению, оздоровительный цигун это не эзотерика.
"Система оздоровительного цигун стандартизирована Международной федерацией оздоровительного цигун. Это китайская оздоровительная система, объединяющая дыхательные и физические упражнения, воздействие на ключевые биологически активные точки. В отличие от традиционного древнего цигун, в оздоровительном нет религии, мистики, только научно обоснованная практика с задачей оздоровления и продления активной жизни", - заключил Стерликов.
Верующий на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Муфтий рассказал, как поститься в день Ашура
23 июня, 05:24
 
РелигияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала