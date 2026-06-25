В World Gymnastics ответили на скандальное заявление мэра Клуж-Напоки

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) в настоящий момент проводит переговоры со сторонами, чтобы урегулировать ситуацию после заявления мэра румынского города Клуж-Напока Эмиля Бока, выступившего против участия россиянок с флагом и гимном РФ на Кубке вызова по художественной гимнастике, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.