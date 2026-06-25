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В World Gymnastics ответили на скандальное заявление мэра Клуж-Напоки - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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10:30 25.06.2026 (обновлено: 12:17 25.06.2026)
В World Gymnastics ответили на скандальное заявление мэра Клуж-Напоки

World Gymnastics ведет переговоры для разрешения ситуации с гимнастками РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМария Борисова
Мария Борисова - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком World Gymnastics и Европейский гимнастический союз приняли решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны.
  • Мэр румынского города Клуж-Напока заявил, что на турнире в городе российский гимн исполняться не будет и флаг страны использоваться не будет.
  • World Gymnastics ведет переговоры со сторонами, чтобы урегулировать ситуацию.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) в настоящий момент проводит переговоры со сторонами, чтобы урегулировать ситуацию после заявления мэра румынского города Клуж-Напока Эмиля Бока, выступившего против участия россиянок с флагом и гимном РФ на Кубке вызова по художественной гимнастике, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Исполком World Gymnastics 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics). В среду Бок заявил, что на турнире в Клуж-Напоке "российский гимн исполняться не будет, и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны". Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал заявление мэра вопиющим нарушением Олимпийской хартии и сообщил, что Олимпийский комитет России (ОКР) незамедлительно проинформировал о ситуации Международный олимпийский комитет (МОК).
"В настоящее время мы ведем переговоры с соответствующими сторонами, чтобы найти подходящий способ продвижения вперед", - сообщили в пресс-службе World Gymnastics.
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