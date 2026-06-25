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Германия сыграет основой с Эквадором, несмотря на выход в плей-офф ЧМ - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
21:51 25.06.2026 (обновлено: 21:54 25.06.2026)
Германия сыграет основой с Эквадором, несмотря на выход в плей-офф ЧМ

Германия сыграет основным составом с Эквадором, несмотря на выход в плей-офф ЧМ

© Фото : DFBЮлиан Нагельсман
Юлиан Нагельсман - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : DFB
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тренерский штаб Юлиана Нагельсмана сделал два изменения в стартовом составе сборной Германии на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира.
  • Матч группы Е между Эквадором и Германией пройдет в Нью-Йорке, начало — в 23:00 мск.
  • По результатам двух туров сборная Германии обеспечила себе выход в плей-офф с первого места, сборная Эквадора располагается на третьей строчке в таблице.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Тренерский штаб Юлиана Нагельсмана сделал два изменения в стартовом составе сборной Германии на матч третьего, заключительного тура группового этапа чемпионата мира по сравнению с двумя первыми встречами на турнире, список игроков доступен на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Защитники Натаниэль Браун и Нико Шлоттербек уступили место в обороне Антонио Рюдигеру и Давиду Рауму. Полностью состав выглядит следующим образом: Мануэль Нойер (вратарь), Антонио Рюдигер, Джонатан Та, Йозуа Киммих (капитан), Давид Раум, Александар Павлович, Джамал Мусиала, Флориан Вирц, Лерой Сане, Феликс Нмеча, Кай Хаверц.
ЧМ по футболу 2026
25 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
Эквадор
2 : 1
Германия
09‎’‎ • Нильсон Ангуло
(Педро Вите)
77‎’‎ • Гонсало Плата
(Кевин Родригес)
02‎’‎ • Лерой Сане
(Флориан Вирц)
Календарь Турнирная таблица История встреч
У эквадорцев с первых минут на поле выйдут: Эрнан Галиндес (вратарь), Пьеро Инкапье, Хоэль Ордонес, Вильян Пачо, Педро Вите, Алан Франко, Мойзес Кайседо (капитан), Джон Йебоа, Эннер Валенсия, Гонсало Плата, Нильсон Ангуло.
Матч группы Е Эквадор - Германия пройдет в Нью-Йорке, начало - 23:00 мск. По результатам двух туров немцы набрали 6 очков и обеспечили себе выход в плей-офф с первого места, сборная Эквадора (1 очко) располагается на третьей строчке в таблице.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд в трех странах - США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортДавид РаумНатаниэль БраунАнтонио РюдигерМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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