Германия сыграет основой с Эквадором, несмотря на выход в плей-офф ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Тренерский штаб Юлиана Нагельсмана сделал два изменения в стартовом составе сборной Германии на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Матч группы Е между Эквадором и Германией пройдет в Нью-Йорке, начало — в 23:00 мск.

По результатам двух туров сборная Германии обеспечила себе выход в плей-офф с первого места, сборная Эквадора располагается на третьей строчке в таблице.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Тренерский штаб Юлиана Нагельсмана сделал два изменения в стартовом составе сборной Германии на матч третьего, заключительного тура группового этапа чемпионата мира по сравнению с двумя первыми встречами на турнире, список игроков доступен на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Защитники Натаниэль Браун Нико Шлоттербек уступили место в обороне Антонио Рюдигеру и Давиду Рауму. Полностью состав выглядит следующим образом: Мануэль Нойер (вратарь), Антонио Рюдигер, Джонатан Та, Йозуа Киммих (капитан), Давид Раум, Александар Павлович, Джамал Мусиала, Флориан Вирц, Лерой Сане, Феликс Нмеча, Кай Хаверц.

У эквадорцев с первых минут на поле выйдут: Эрнан Галиндес (вратарь), Пьеро Инкапье, Хоэль Ордонес, Вильян Пачо, Педро Вите, Алан Франко, Мойзес Кайседо (капитан), Джон Йебоа, Эннер Валенсия, Гонсало Плата, Нильсон Ангуло.

Матч группы Е Эквадор - Германия пройдет в Нью-Йорке, начало - 23:00 мск. По результатам двух туров немцы набрали 6 очков и обеспечили себе выход в плей-офф с первого места, сборная Эквадора (1 очко) располагается на третьей строчке в таблице.