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Дошли до края. Немцы готовятся вступить в неравную схватку - РИА Новости, 25.06.2026
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08:00 25.06.2026 (обновлено: 08:02 25.06.2026)
Дошли до края. Немцы готовятся вступить в неравную схватку

Поздняков: отмена социальных гарантий в Германии укрепит поддержку оппозиции

© AP Photo / Jens MeyerМитинг членов партии "Альтернатива для Германии"
Митинг членов партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Jens Meyer
Митинг членов партии "Альтернатива для Германии"
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Германия осталась с пустыми карманами. Налоги уже не покрывают расходов страны, долги стремительно растут, но вместо структурных реформ власти готовят шоковую терапию для простых немцев. О рискованном плане — в материале РИА Новости.

Социальный перелом

В попытках сдержать темпы роста госдолга Берлин готовится значительно урезать социальные программы, пишет Welt. Содержание больниц, медпунктов и домов престарелых обходится слишком дорого. Плюс пенсионеров все больше, а молодежи, которой их обеспечивать, все меньше. Лидер фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йенс Шпан заявил, что бюджет перегружен и фонды разорены. Без серьезных реформ, в том числе пенсионной системы, государство окажется на грани банкротства.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи у здания клиники "Шарите" в Берлине
Автомобиль скорой помощи у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Автомобиль скорой помощи у здания клиники "Шарите" в Берлине
Раньше финансовая политика ФРГ считалась одной из самых успешных в ЕС, однако теперь канцлер Фридрих Мерц ведет страну к долговой яме, утверждает Welt. Для поддержки платежеспособности государства приходится прибегать к крупным заимствованиям, и обслуживание долга обходится все дороже. Так, в прошлом году дефицит бюджета был 2,8 процента ВВП, а, согласно прогнозу Института экономических исследований Ifo, в 2027-м увеличится почти до пяти процентов.
Тем не менее немцы не готовы отказываться от социальных гарантий и резко критикуют сокращение льгот на лекарства, повышение пенсионного возраста, снижение финансирования домов престарелых. Лишь пятая часть граждан считают эти меры приемлемыми, показывают соцопросы. Профсоюзы угрожают массовыми протестами, а, например, премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг (СДПГ) и вовсе назвала намерения Берлина бесчеловечными.
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Мертвому припарка

Предложили отчислять на "социалку" больше с налоговых сборов. Власти же считают, что это не поможет. В 2025-м пенсионный фонд, фонды медицинского страхования и обслуживания потратили 830 миллиардов евро, а федеральные налоговые поступления не превысили 390 миллиардов. Просто ужесточить фискальную политику, например, для богатых, тоже недостаточно. Нужны серьезные реформы.
Это классическая ловушка "скрытого долга", отмечает политолог Дарья Кривешко. "Официальный долг Берлина в 65 процентов ВВП — лишь вершина айсберга. Скрытые обязательства государства по будущим пенсиям и медицинскому обеспечению достигают астрономических 350 процентов ВВП. Высокие налоги работающих граждан уходят не на развитие, а на затыкание демографических дыр", — говорит она.
© Фото : Marburger BundПредупредительная забастовка во Франкфурте-на-Майне, Германия
Предупредительная забастовка во Франкфурте-на-Майне, Германия - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Marburger Bund
Предупредительная забастовка во Франкфурте-на-Майне, Германия
Дело в том, что немецкая социальная модель рассчитана на общество с совсем другим соотношением пенсионеров и работающих, объясняет заместитель директора АНО "Центр развития законодательства", член экспертного клуба "Дигория" Дмитрий Матюшенков. Возник дисбаланс: социальных выплат куда больше, чем поступающих налоговых отчислений. Причем улучшений не предвидится. Ожидается, что к 2035-му каждый четвертый немец будет старше 67 лет. Выдержать такое давление система не способна, соглашаются эксперты.

Патовая ситуация

Протесты профсоюзов, хотя и способны заблокировать некоторые законопроекты или добиться небольших уступок, кардинально ничего не изменят, уверен доктор экономики (Ph.D.), профессор, советник ректора РГСУ Константин Поздняков.
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Чтобы обойтись без урезания медицинских и пенсионных программ, надо сократить другие расходы. Причем экономить на собственном развитии и инфраструктуре необязательно — начать можно с помощи третьим странам. Теоретически финансовый кризис — неплохой предлог для Германии снизить расходы на Украину. Однако нынешние власти на это вряд ли решатся.
Другой вариант — пересмотреть концепцию долгового тормоза, запрещающего тратить из бюджета больше, чем в него поступает. В 2025-м ради увеличения финансирования армии и военной промышленности в этот закон внесли изменения. И почти наверняка, несмотря на социальное недовольство, постепенно визитная карточка немецкой экономики — социальная направленность — уйдет в прошлое, соглашаются эксперты.
© AP Photo / Joerg SarbachПожилая пара в Куксхафене, Германия
Пожилая пара в Куксхафене, Германия - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Joerg Sarbach
Пожилая пара в Куксхафене, Германия
Усилится имущественное неравенство, углубится раскол между поколениями, снизится покупательная способность населения и, как следствие, продолжится замедление экономического роста, предсказывает Поздняков.
Кроме того, добавляет он, массовое обнищание пенсионеров и лиц, нуждающихся в постоянной профессиональной медицинской помощи, поднимет рейтинги оппозиции. В частности, по последним соцопросам, партия "Альтернатива для Германии" значительно опережает правящий блок ХДС/ХСС. Так что Берлину придется балансировать между бюджетным коллапсом и полномасштабным социальным взрывом.
 
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