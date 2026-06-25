Минпросвещения разрабатывает новые атласы для изучения географии в школах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпросвещения России разрабатывает новые атласы и контурные карты для изучения географии в школах.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минпросвещения РФ разрабатывает новые атласы и контурные карты для изучения географии в школах, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Вы знаете, что у нас утверждена единая программа преподавания географии в нашей стране. Мы сейчас разрабатываем и новые атласы, и контурные карты", - сказал Кравцов на пленарном заседании Форума учителей географии и студентов профильных вузов.