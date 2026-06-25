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Минпросвещения разрабатывает новые атласы для изучения географии в школах - РИА Новости, 25.06.2026
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15:13 25.06.2026 (обновлено: 15:15 25.06.2026)
Минпросвещения разрабатывает новые атласы для изучения географии в школах

Минпросвещения России разрабатывает новые атласы для изучения географии в школах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства просвещения России в Москве
Табличка на здании Министерства просвещения России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Табличка на здании Министерства просвещения России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения России разрабатывает новые атласы и контурные карты для изучения географии в школах.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минпросвещения РФ разрабатывает новые атласы и контурные карты для изучения географии в школах, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Вы знаете, что у нас утверждена единая программа преподавания географии в нашей стране. Мы сейчас разрабатываем и новые атласы, и контурные карты", - сказал Кравцов на пленарном заседании Форума учителей географии и студентов профильных вузов.
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