В двух городах сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Геленджика и Ульяновска («Баратаевка») сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Геленджика и Ульяновска ("Баратаевка"), сообщила Росавиация.
"Аэропорты Геленджика и Ульяновска ("Баратаевка"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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