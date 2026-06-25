Россия представит доклад о правозащитной ситуации на Западе, заявил Гатилов

ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости. Россия и Белоруссия на 62-ой сессии Совета по правам человека ООН представят доклад о плачевной правозащитной ситуации в государствах "коллективного Запада", заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Не останется вне поля нашего зрения и плачевная правозащитная ситуация в государствах "коллективного Запада", возомнивших себя "светочами демократии" и присвоивших себе право в менторском тоне поучать весь остальной мир тому, как надо защищать права человека. В частности, этому будет посвящено тематическое мероприятие 9 июля, в ходе которого мы совместно с нашими белорусскими партнерами презентуем уже третий по счету доклад внешнеполитических ведомств наших стран о ситуации с правами человека в отдельных странах мира", - сообщил дипломат.