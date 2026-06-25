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Россия представит доклад о правозащитной ситуации на Западе, заявил Гатилов - РИА Новости, 25.06.2026
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08:27 25.06.2026
Россия представит доклад о правозащитной ситуации на Западе, заявил Гатилов

Гатилов: РФ представит в ООН доклад о плачевной правозащитной ситуации на Западе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Белоруссия на 62-й сессии Совета по правам человека ООН представят доклад о правозащитной ситуации в государствах «коллективного Запада».
  • Тематическое мероприятие по презентации доклада запланировано на 9 июля.
  • Россия продолжает выступать против политизации правозащитной тематики и ее использования для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости. Россия и Белоруссия на 62-ой сессии Совета по правам человека ООН представят доклад о плачевной правозащитной ситуации в государствах "коллективного Запада", заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Не останется вне поля нашего зрения и плачевная правозащитная ситуация в государствах "коллективного Запада", возомнивших себя "светочами демократии" и присвоивших себе право в менторском тоне поучать весь остальной мир тому, как надо защищать права человека. В частности, этому будет посвящено тематическое мероприятие 9 июля, в ходе которого мы совместно с нашими белорусскими партнерами презентуем уже третий по счету доклад внешнеполитических ведомств наших стран о ситуации с правами человека в отдельных странах мира", - сообщил дипломат.
Он подчеркнул, что Россия на площадке Совета по правам человека ООН продолжает бороться против политизации правозащитной тематики и ее использования в качестве повода для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
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