Краткий пересказ от РИА ИИ Аида Гарифуллина рассказала, что остается востребованной на ведущих мировых сценах и пользуется теплым приемом зарубежной публики.

Певица отметила, что французская публика неизменно встречает ее очень тепло, а выступления в Париже остаются одними из самых ярких впечатлений от гастрольной деятельности.

Гарифуллина призналась, что наиболее счастливой она чувствует себя во время выступлений в России.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Оперная певица, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина рассказала в интервью РИА Новости, что остается востребованной на ведущих мировых сценах и пользуется теплым приемом зарубежной публики, однако выступления в России имеют для нее особое значение и являются настоящей отдушиной.

"Билеты на мои спектакли всегда распроданы. В лондонском "Ковент-Гардене" все распродано, в Парижской опере - тоже", - сказала она.

По словам артистки, французская публика неизменно встречает ее очень тепло, а выступления в Париже остаются одними из самых ярких впечатлений от гастрольной деятельности.

"Каждый раз во Франции меня принимают очень хорошо. Париж меня любит. И "Снегурочку", когда я пела в постановке Дмитрия Чернякова, приняли с великолепными овациями, и "Богему" я пела в нескольких новых постановках в Париже", - отметила певица.

Певица призналась, что, несмотря на успех за рубежом, наиболее счастливой она чувствует себя во время выступлений на родине.

"Сейчас я здесь, на родной земле, и я безумно счастлива. Для меня это отдушина - отработать там, показать свою культуру и приехать сюда, вернуться и спеть в Воронеже, потом в Санкт-Петербурге, потом в Москве", - заключила Гарифуллина.