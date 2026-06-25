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Гарифуллина назвала выступления в России своей отдушиной - РИА Новости, 25.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:49 25.06.2026
Гарифуллина назвала выступления в России своей отдушиной

Аида Гарифуллина назвала выступления в России своей отдушиной

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОперная певица Аида Гарифуллина
Оперная певица Аида Гарифуллина - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Оперная певица Аида Гарифуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аида Гарифуллина рассказала, что остается востребованной на ведущих мировых сценах и пользуется теплым приемом зарубежной публики.
  • Певица отметила, что французская публика неизменно встречает ее очень тепло, а выступления в Париже остаются одними из самых ярких впечатлений от гастрольной деятельности.
  • Гарифуллина призналась, что наиболее счастливой она чувствует себя во время выступлений в России.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Оперная певица, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина рассказала в интервью РИА Новости, что остается востребованной на ведущих мировых сценах и пользуется теплым приемом зарубежной публики, однако выступления в России имеют для нее особое значение и являются настоящей отдушиной.
"Билеты на мои спектакли всегда распроданы. В лондонском "Ковент-Гардене" все распродано, в Парижской опере - тоже", - сказала она.
По словам артистки, французская публика неизменно встречает ее очень тепло, а выступления в Париже остаются одними из самых ярких впечатлений от гастрольной деятельности.
"Каждый раз во Франции меня принимают очень хорошо. Париж меня любит. И "Снегурочку", когда я пела в постановке Дмитрия Чернякова, приняли с великолепными овациями, и "Богему" я пела в нескольких новых постановках в Париже", - отметила певица.
Певица призналась, что, несмотря на успех за рубежом, наиболее счастливой она чувствует себя во время выступлений на родине.
"Сейчас я здесь, на родной земле, и я безумно счастлива. Для меня это отдушина - отработать там, показать свою культуру и приехать сюда, вернуться и спеть в Воронеже, потом в Санкт-Петербурге, потом в Москве", - заключила Гарифуллина.
Аида Гарифуллина является одной из самых востребованных российских оперных певиц на мировой сцене. Она выступает на крупнейших площадках мира, включая Королевский оперный театр "Ковент-Гарден" в Лондоне, Венскую государственную оперу и Парижскую национальную оперу, сотрудничает с ведущими дирижерами и режиссерами, а также регулярно участвует в международных музыкальных фестивалях. В разные годы артистка исполняла партии в таких операх, как "Снегурочка", "Богема" и "Травиата". В 2020 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки России.
Оперная певица (сопрано) Аида Гарифуллина - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Гарифуллина гордится возможностью представлять Россию за рубежом
Вчера, 13:17
 
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