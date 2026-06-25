Краткий пересказ от РИА ИИ Российская оперная певица Аида Гарифуллина заявила, что испытывает чувство гордости, выступая на международных сценах в качестве российской артистки.

Гарифуллина отметила, что в профессиональной среде оперного искусства сохраняется атмосфера взаимного уважения, независимо от текущей политической повестки.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская оперная певица Аида Гарифуллина заявила в интервью РИА Новости, что испытывает чувство гордости, выступая на международных сценах в качестве российской артистки, и отметила, что ощущает поддержку со стороны иностранных коллег.

"Я чувствую гордость. В классическом мире, в мире высокого искусства все стараются поддерживать друг друга", - сказала Гарифуллина.

По словам певицы, в профессиональной среде оперного искусства сохраняется атмосфера взаимного уважения, независимо от текущей политической повестки.