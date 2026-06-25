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Гарифуллина гордится возможностью представлять Россию за рубежом - РИА Новости, 25.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:17 25.06.2026
Гарифуллина гордится возможностью представлять Россию за рубежом

Гарифуллина заявила, что гордится возможностью представлять Россию за рубежом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОперная певица (сопрано) Аида Гарифуллина
Оперная певица (сопрано) Аида Гарифуллина - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Оперная певица (сопрано) Аида Гарифуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская оперная певица Аида Гарифуллина заявила, что испытывает чувство гордости, выступая на международных сценах в качестве российской артистки.
  • Гарифуллина отметила, что в профессиональной среде оперного искусства сохраняется атмосфера взаимного уважения, независимо от текущей политической повестки.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская оперная певица Аида Гарифуллина заявила в интервью РИА Новости, что испытывает чувство гордости, выступая на международных сценах в качестве российской артистки, и отметила, что ощущает поддержку со стороны иностранных коллег.
"Я чувствую гордость. В классическом мире, в мире высокого искусства все стараются поддерживать друг друга", - сказала Гарифуллина.
По словам певицы, в профессиональной среде оперного искусства сохраняется атмосфера взаимного уважения, независимо от текущей политической повестки.
Гарифуллина - одна из наиболее известных российских сопрано, выступающая на ведущих оперных сценах Европы и мира. В 2020 году ей присвоили звание заслуженной артистки Российской Федерации. Среди наиболее известных партий певицы - Снегурочка в одноименной опере Николая Римского-Корсакова, Мими в "Богеме" Джакомо Пуччини и Виолетта в "Травиате" Джузеппе Верди.
Оперная певица Аида Гарифуллина - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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