Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская оперная певица Аида Гарифуллина заявила, что испытывает чувство гордости, выступая на международных сценах в качестве российской артистки.
- Гарифуллина отметила, что в профессиональной среде оперного искусства сохраняется атмосфера взаимного уважения, независимо от текущей политической повестки.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская оперная певица Аида Гарифуллина заявила в интервью РИА Новости, что испытывает чувство гордости, выступая на международных сценах в качестве российской артистки, и отметила, что ощущает поддержку со стороны иностранных коллег.
"Я чувствую гордость. В классическом мире, в мире высокого искусства все стараются поддерживать друг друга", - сказала Гарифуллина.
По словам певицы, в профессиональной среде оперного искусства сохраняется атмосфера взаимного уважения, независимо от текущей политической повестки.
Гарифуллина - одна из наиболее известных российских сопрано, выступающая на ведущих оперных сценах Европы и мира. В 2020 году ей присвоили звание заслуженной артистки Российской Федерации. Среди наиболее известных партий певицы - Снегурочка в одноименной опере Николая Римского-Корсакова, Мими в "Богеме" Джакомо Пуччини и Виолетта в "Травиате" Джузеппе Верди.