Краткий пересказ от РИА ИИ Российская оперная певица Аида Гарифуллина заявила, что не испытывает серьезных трудностей во время зарубежных гастролей.

Ранее в Европе фиксировались случаи отмены выступлений российских музыкантов и дирижеров, например, отменен концерт дирижера Валерия Гергиева в Италии.

По словам Гарифуллиной, у отдельных коллег иногда возникают организационные сложности, но это не мешает творческому процессу.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская оперная певица Аида Гарифуллина рассказала в интервью РИА Новости, что не испытывает серьезных трудностей во время зарубежных гастролей.

Ранее в Европе фиксировались случаи отмены выступлений российских музыкантов и дирижеров. Так, в Италии был отменен концерт дирижера Валерия Гергиева, что вызвало широкий общественный и политический резонанс. Также в европейских странах обсуждались и отменялись отдельные проекты с участием российских артистов, включая выступления балерины Светланы Захаровой.

"Я - нет. С логистикой, конечно, было бы проще, если бы были прямые перелеты, но чего не сделаешь ради искусства и ради того, чтобы представлять свою родную страну во всем мире. Это же очень приятно", - сказала Гарифуллина, отвечая на вопрос о том, сталкивалась ли она со сложностями при организации выступлений за рубежом.

По словам певицы, у отдельных коллег иногда возникают организационные сложности, например, с тем, чтобы прибыть на гастроли в назначенную дату, однако это не мешает творческому процессу.

"Такое бывает. Но несмотря на это, все певцы, с которыми я пою, настолько профессиональны, что быстро вливаются в процесс и выступают на высоком уровне. Искусство все победит", - добавила певица.