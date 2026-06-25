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Гарифуллина рассказала об организации зарубежных гастролей - РИА Новости, 25.06.2026
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Культура
 
09:30 25.06.2026 (обновлено: 09:41 25.06.2026)
Гарифуллина рассказала об организации зарубежных гастролей

Аида Гарифуллина заявила, что не испытывает трудностей при организации гастролей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОперная певица Аида Гарифуллина
Оперная певица Аида Гарифуллина - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Оперная певица Аида Гарифуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская оперная певица Аида Гарифуллина заявила, что не испытывает серьезных трудностей во время зарубежных гастролей.
  • Ранее в Европе фиксировались случаи отмены выступлений российских музыкантов и дирижеров, например, отменен концерт дирижера Валерия Гергиева в Италии.
  • По словам Гарифуллиной, у отдельных коллег иногда возникают организационные сложности, но это не мешает творческому процессу.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская оперная певица Аида Гарифуллина рассказала в интервью РИА Новости, что не испытывает серьезных трудностей во время зарубежных гастролей.
Ранее в Европе фиксировались случаи отмены выступлений российских музыкантов и дирижеров. Так, в Италии был отменен концерт дирижера Валерия Гергиева, что вызвало широкий общественный и политический резонанс. Также в европейских странах обсуждались и отменялись отдельные проекты с участием российских артистов, включая выступления балерины Светланы Захаровой.
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"Я - нет. С логистикой, конечно, было бы проще, если бы были прямые перелеты, но чего не сделаешь ради искусства и ради того, чтобы представлять свою родную страну во всем мире. Это же очень приятно", - сказала Гарифуллина, отвечая на вопрос о том, сталкивалась ли она со сложностями при организации выступлений за рубежом.
По словам певицы, у отдельных коллег иногда возникают организационные сложности, например, с тем, чтобы прибыть на гастроли в назначенную дату, однако это не мешает творческому процессу.
"Такое бывает. Но несмотря на это, все певцы, с которыми я пою, настолько профессиональны, что быстро вливаются в процесс и выступают на высоком уровне. Искусство все победит", - добавила певица.
Гарифуллина - одна из наиболее известных российских сопрано, выступающая на ведущих оперных сценах Европы и мира. В 2020 году ей присвоили звание заслуженной артистки Российской Федерации. Среди наиболее известных партий певицы - Снегурочка в одноименной опере Николая Римского-Корсакова, Мими в "Богеме" Джакомо Пуччини и Виолетта в "Травиате" Джузеппе Верди.
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КультураЕвропаИталияВалерий ГергиевСветлана ЗахароваСнегурочка
 
 
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