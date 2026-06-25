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"Краснодар" одержал разгромную победу над "ПСК" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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19:22 25.06.2026 (обновлено: 19:42 25.06.2026)
"Краснодар" одержал разгромную победу над "ПСК" в товарищеском матче

"Краснодар" одержал победу над "ПСК" из станица Динская

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДаниил Уткин
Даниил Уткин - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Даниил Уткин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Краснодар» одержал победу над «ПСК» из станицы Динская со счетом 5:1 в товарищеском матче.
  • В рамках летних предсезонных сборов «Краснодар» также проведет товарищеские матчи с «Вистой» из Геленджика, «Ростовом» и калининградской «Балтикой».
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. "Краснодар" одержал победу над "ПСК" из станицы Динская (Краснодарский край) в товарищеском матче.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Мозес Кобнан (6-я минута), Хуан Боселли (10), Даниил Уткин (30), Даниэль Амбарцумов (73, с пенальти) и Андрей Полевой (80). У "ПСК" пенальти реализовал Айдын Мирзоев (77).
В рамках летних предсезонных сборов "Краснодар" также проведет товарищеские матчи с "Вистой" из Геленджика (3 июля), "Ростовом" (11 июля) и калининградской "Балтикой" (19 июля). В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) команда на выезде сыграет с казанским "Рубином".
В другом товарищеском матче "Оренбург" уступил нижнекамскому "Нефтехимику" со счетом 0:1.
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