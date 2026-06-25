"Краснодар" одержал разгромную победу над "ПСК" в товарищеском матче

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. "Краснодар" одержал победу над "ПСК" из станицы Динская (Краснодарский край) в товарищеском матче.

В рамках летних предсезонных сборов "Краснодар" также проведет товарищеские матчи с "Вистой" из Геленджика (3 июля), "Ростовом" (11 июля) и калининградской "Балтикой" (19 июля). В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) команда на выезде сыграет с казанским "Рубином".