Звездные мужья боятся их показывать: главные восточные красавицы ЧМ-2026

Эти жены футболистов не фотографируются в бикини, но умны и невероятно красивы. РИА Новости показывает самых закрытых красавиц чемпионата мира-2026.



Маги Садек, жена Мохаммеда Салаха



Жена форварда "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммеда Салаха - его односельчанка и одноклассница. Они росли рядом в деревне Нагриг, которую теперь стремятся сделать лучше через благотворительность. Под именем Салаха и на его деньги в деревне открылась футбольная школа, а Маги курирует такие направления, как образование для девочек и доступная медицина. Сама Маги - выпускница коммерческого факультета Александрийского университета.

Соцсетей не ведет, к брендам равнодушна, а все свое время, помимо благотворительных дел, посвящает семье - мужу и двум дочкам Мекке и Каян. На всех немногочисленных снимках в аккаунте Салаха Маги всегда с покрытой головой.

Лаура Рюдигер, жена Антонио Рюдигера



33-летняя жена защитника "Реала" и сборной Германии ведет закрытый образ жизни. По разным данным, Лаура и Антонио дружат с детства, или же познакомились, когда футболист играл за "Штутгарт".

Лаура не занимается карьерой в привычном понимании этого слова. Она воспитывает двух детей, сына Джамала и дочь Алию, ведет домашнее хозяйство и поддерживает мужа. Антонио Рюдигер не раз подчеркивал, как важна роль жены в его способности сохранять баланс между работой и личной жизнью. Лаура не носит хиджаб, но и чрезмерно откровенно не одевается.

Рима Эдбуш Дембеле, жена Усмана Дембеле



27-летняя жена нападающего "ПСЖ" и сборной Франции ведет блог о мусульманской женской моде. На всех снимках в Instagram (Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) Рима не только с покрытой головой, но и закрытым лицом - она или фотографируется в пол-оборота и со спины, или располагает смартфон так, чтобы он полностью закрывал лицо.



Рима родила Усману дочь в сентябре 2022 года, ее имя не разглашается. Пара поженилась в 2021 году в Марокко на закрытой церемонии в присутствии самых близких родственников и друзей. Приглашения на свадьбу не достались даже большинству одноклубников Усмана.



Эдбуш совмещает религию и бизнес - у нее свой бренд женской одежды для исповедующих ислам. Причем Рима лично придумывает большинство моделей, выбирает ткани и форму.

© Фото : Соцсети Римы Эдбуш Дембеле Рима Эдбуш Дембеле жена Усмана Дембеле © Фото : Соцсети Римы Эдбуш Дембеле Рима Эдбуш Дембеле жена Усмана Дембеле



Амина Шомуродова, жена Элдора Шомуродова



Пара поженилась в 2019 году, и к седьмому году брака у них уже трое детей - младший сын родился всего несколько месяцев назад. Об образовании и карьере Амины нет информации в открытом доступе. Известно только, что она родилась и жила в Ташкенте, но после замужества сопровождает мужа во всех его трансферах - семья вместе жила в Риме и сейчас обосновалась в Стамбуле.



Амина - классическая восточная красавица, похожая на принцессу Жасмин, но она никак не спекулирует на своей внешности. Ее фотографий в свободном доступе очень мало, а соцсети она не ведет.

Нападающий "Истанбул Башакшехира" и капитан сборной Узбекистана иногда выкладывает в соцсетях фото с прогулок с детьми, но с некоторых пор почти не показывает супругу - остались только давно опубликованные кадры. Хотя на аватарке у него стоит как раз семейное фото, где можно рассмотреть Амину.

© Фото : Соцсети Элдора Шомуродова Элдор Шомуродов и супруга © Фото : Соцсети Элдора Шомуродова Элдор Шомуродов и супруга

Дуру Нейман, девушка Арда Гюлера



Дуру Нейман и Арда Гюлер пока не связаны официальным браком, хотя знакомы почти шесть лет. Ради своего бойфренда Дуру завершила карьеру баскетболистки и переехала из Турции в Испанию.

Сейчас ей всего 21 год, она учится в Мадридском университете на направлении "спортивный менеджмент". Соцсети перестала вести активно с того момента, как ощутила на себе повышенное внимание в связи с появлением в жизни Арда Гюлера . При этом Дуру часто бывает на матчах возлюбленного и всегда готова его поддержать - один из ее аккаунтов почти полностью состоит из видеороликов игр " Реала ".

Несмотря на вероисповедание, Нейман остается достаточно светской барышней - это видно по тому, как она учится, как выглядит и чем занималась всю жизнь. Просто скромность и нежелание выставлять личное напоказ иногда больше индивидуальное свойство личности, чем требование религии.

© Фото : Соцсети Дуру Нейман Дуру Нейман девушка Арда Гюлера © Фото : Соцсети Дуру Нейман Дуру Нейман девушка Арда Гюлера

Имане Халлад, жена Яссина Буну



Восточная красавица Имане уже больше десяти лет жена вратаря саудовского "Аль-Хиляля" и сборной Марокко Яссина Буну. У них есть сын Исаак.



Ее профессиональную деятельность можно описать как блогерскую - красивые фото, вдохновение, трансляция образа жизни, который хочется повторить. В Instagram (Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) у девушки более 750 тысяч подписчиков, - довольно много, учитывая, что ей удается обходиться без самых примитивных и вульгарных способов привлечь чужое внимание.

© Фото : Соцсети Имане Халлад Имане Халлад жена Яссина Буну © Фото : Соцсети Имане Халлад Имане Халлад жена Яссина Буну