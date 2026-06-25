Звездные мужья боятся их показывать: главные восточные красавицы ЧМ-2026

Эти жены футболистов не фотографируются в бикини, но умны и невероятно красивы. РИА Новости показывает самых закрытых красавиц чемпионата мира-2026.
Маги Садек, жена Мохаммеда Салаха
Жена форварда "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммеда Салаха - его односельчанка и одноклассница. Они росли рядом в деревне Нагриг, которую теперь стремятся сделать лучше через благотворительность. Под именем Салаха и на его деньги в деревне открылась футбольная школа, а Маги курирует такие направления, как образование для девочек и доступная медицина. Сама Маги - выпускница коммерческого факультета Александрийского университета.
Маги Садек, жена Мохаммеда Салаха
Жена форварда "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммеда Салаха - его односельчанка и одноклассница. Они росли рядом в деревне Нагриг, которую теперь стремятся сделать лучше через благотворительность. Под именем Салаха и на его деньги в деревне открылась футбольная школа, а Маги курирует такие направления, как образование для девочек и доступная медицина. Сама Маги - выпускница коммерческого факультета Александрийского университета.
Соцсетей не ведет, к брендам равнодушна, а все свое время, помимо благотворительных дел, посвящает семье - мужу и двум дочкам Мекке и Каян. На всех немногочисленных снимках в аккаунте Салаха Маги всегда с покрытой головой.
Лаура Рюдигер, жена Антонио Рюдигера
33-летняя жена защитника "Реала" и сборной Германии ведет закрытый образ жизни. По разным данным, Лаура и Антонио дружат с детства, или же познакомились, когда футболист играл за "Штутгарт".
33-летняя жена защитника "Реала" и сборной Германии ведет закрытый образ жизни. По разным данным, Лаура и Антонио дружат с детства, или же познакомились, когда футболист играл за "Штутгарт".
Лаура не занимается карьерой в привычном понимании этого слова. Она воспитывает двух детей, сына Джамала и дочь Алию, ведет домашнее хозяйство и поддерживает мужа. Антонио Рюдигер не раз подчеркивал, как важна роль жены в его способности сохранять баланс между работой и личной жизнью. Лаура не носит хиджаб, но и чрезмерно откровенно не одевается.
Рима Эдбуш Дембеле, жена Усмана Дембеле
27-летняя жена нападающего "ПСЖ" и сборной Франции ведет блог о мусульманской женской моде. На всех снимках в Instagram (Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) Рима не только с покрытой головой, но и закрытым лицом - она или фотографируется в пол-оборота и со спины, или располагает смартфон так, чтобы он полностью закрывал лицо.
Рима родила Усману дочь в сентябре 2022 года, ее имя не разглашается. Пара поженилась в 2021 году в Марокко на закрытой церемонии в присутствии самых близких родственников и друзей. Приглашения на свадьбу не достались даже большинству одноклубников Усмана.
Эдбуш совмещает религию и бизнес - у нее свой бренд женской одежды для исповедующих ислам. Причем Рима лично придумывает большинство моделей, выбирает ткани и форму.
27-летняя жена нападающего "ПСЖ" и сборной Франции ведет блог о мусульманской женской моде. На всех снимках в Instagram (Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) Рима не только с покрытой головой, но и закрытым лицом - она или фотографируется в пол-оборота и со спины, или располагает смартфон так, чтобы он полностью закрывал лицо.
Рима родила Усману дочь в сентябре 2022 года, ее имя не разглашается. Пара поженилась в 2021 году в Марокко на закрытой церемонии в присутствии самых близких родственников и друзей. Приглашения на свадьбу не достались даже большинству одноклубников Усмана.
Эдбуш совмещает религию и бизнес - у нее свой бренд женской одежды для исповедующих ислам. Причем Рима лично придумывает большинство моделей, выбирает ткани и форму.
© Фото : Соцсети Римы Эдбуш ДембелеРима Эдбуш Дембеле жена Усмана Дембеле
© Фото : Соцсети Римы Эдбуш Дембеле
Рима Эдбуш Дембеле жена Усмана Дембеле
Амина Шомуродова, жена Элдора Шомуродова
Пара поженилась в 2019 году, и к седьмому году брака у них уже трое детей - младший сын родился всего несколько месяцев назад. Об образовании и карьере Амины нет информации в открытом доступе. Известно только, что она родилась и жила в Ташкенте, но после замужества сопровождает мужа во всех его трансферах - семья вместе жила в Риме и сейчас обосновалась в Стамбуле.
Амина - классическая восточная красавица, похожая на принцессу Жасмин, но она никак не спекулирует на своей внешности. Ее фотографий в свободном доступе очень мало, а соцсети она не ведет.
Нападающий "Истанбул Башакшехира" и капитан сборной Узбекистана иногда выкладывает в соцсетях фото с прогулок с детьми, но с некоторых пор почти не показывает супругу - остались только давно опубликованные кадры. Хотя на аватарке у него стоит как раз семейное фото, где можно рассмотреть Амину.
© Фото : Соцсети Элдора ШомуродоваЭлдор Шомуродов и супруга
© Фото : Соцсети Элдора Шомуродова
Элдор Шомуродов и супруга
Дуру Нейман, девушка Арда Гюлера
Дуру Нейман и Арда Гюлер пока не связаны официальным браком, хотя знакомы почти шесть лет. Ради своего бойфренда Дуру завершила карьеру баскетболистки и переехала из Турции в Испанию.
Дуру Нейман и Арда Гюлер пока не связаны официальным браком, хотя знакомы почти шесть лет. Ради своего бойфренда Дуру завершила карьеру баскетболистки и переехала из Турции в Испанию.
Сейчас ей всего 21 год, она учится в Мадридском университете на направлении "спортивный менеджмент". Соцсети перестала вести активно с того момента, как ощутила на себе повышенное внимание в связи с появлением в жизни Арда Гюлера. При этом Дуру часто бывает на матчах возлюбленного и всегда готова его поддержать - один из ее аккаунтов почти полностью состоит из видеороликов игр "Реала".
Несмотря на вероисповедание, Нейман остается достаточно светской барышней - это видно по тому, как она учится, как выглядит и чем занималась всю жизнь. Просто скромность и нежелание выставлять личное напоказ иногда больше индивидуальное свойство личности, чем требование религии.
© Фото : Соцсети Дуру НейманДуру Нейман девушка Арда Гюлера
© Фото : Соцсети Дуру Нейман
Дуру Нейман девушка Арда Гюлера
Имане Халлад, жена Яссина Буну
Восточная красавица Имане уже больше десяти лет жена вратаря саудовского "Аль-Хиляля" и сборной Марокко Яссина Буну. У них есть сын Исаак.
Ее профессиональную деятельность можно описать как блогерскую - красивые фото, вдохновение, трансляция образа жизни, который хочется повторить. В Instagram (Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) у девушки более 750 тысяч подписчиков, - довольно много, учитывая, что ей удается обходиться без самых примитивных и вульгарных способов привлечь чужое внимание.
Восточная красавица Имане уже больше десяти лет жена вратаря саудовского "Аль-Хиляля" и сборной Марокко Яссина Буну. У них есть сын Исаак.
Ее профессиональную деятельность можно описать как блогерскую - красивые фото, вдохновение, трансляция образа жизни, который хочется повторить. В Instagram (Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) у девушки более 750 тысяч подписчиков, - довольно много, учитывая, что ей удается обходиться без самых примитивных и вульгарных способов привлечь чужое внимание.
© Фото : Соцсети Имане ХалладИмане Халлад жена Яссина Буну
© Фото : Соцсети Имане Халлад
Имане Халлад жена Яссина Буну
Она мусульманка, но не придерживается строгих канонов во внешнем виде. Может позволить себе короткую юбку или голые плечи, однако даже на отпускных фотографиях с моря - никаких купальников.