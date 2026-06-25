Масеко признан лучшим игроком матча против сборной Южной Кореи

Сборная ЮАР набрала 4 очка и заняла второе место в группе A. Южноафриканцы, принимающие участие в мировом первенстве в четвертый раз, впервые пробились в плей-офф. В 1/16 финала турнира они в воскресенье сыграют против канадцев, которые также ранее не выходили из группы на чемпионатах мира. Команда Южной Кореи с 3 очками расположилась на третьей строчке и сохраняет шансы пробиться в плей-офф.