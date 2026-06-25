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Масеко признан лучшим игроком матча против сборной Южной Кореи - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
07:56 25.06.2026
Масеко признан лучшим игроком матча против сборной Южной Кореи

Южноафриканец Масеко признан лучшим игроком матча против сборной Южной Кореи

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКубок чемпионата мира по футболу
Кубок чемпионата мира по футболу - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной ЮАР Тапело Масеко признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Южной Кореи.
  • Сборная ЮАР победила команду Южной Кореи со счетом 1:0, а Масеко стал автором победного гола, забитого на 63-й минуте.
  • Сборная ЮАР набрала 4 очка и заняла второе место в группе A, впервые пробившись в плей-офф чемпионата мира.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Нападающий сборной ЮАР Тапело Масеко признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Южной Кореи, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В ночь на четверг по московскому времени сборная ЮАР победила команду Южной Кореи со счетом 1:0. Масеко стал автором победного гола, отличившись на 63-й минуте.
ЧМ по футболу 2026
25 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
ЮАР
1 : 0
Республика Корея
63‎’‎ • Тапело Масеко
(Тшепанг Мореми)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Масеко 22 года. Вингер кипрского АЕЛа провел девятый матч за национальную команду и забил второй мяч.
Сборная ЮАР набрала 4 очка и заняла второе место в группе A. Южноафриканцы, принимающие участие в мировом первенстве в четвертый раз, впервые пробились в плей-офф. В 1/16 финала турнира они в воскресенье сыграют против канадцев, которые также ранее не выходили из группы на чемпионатах мира. Команда Южной Кореи с 3 очками расположилась на третьей строчке и сохраняет шансы пробиться в плей-офф.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Кубок мира по футболу - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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ФутболСпортЮжная КореяЮАРСШАТапело МасекоМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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