Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Мексики разгромила команду Чехии со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Защитник сборной Мексики Матео Чавес признан лучшим игроком матча и открыл счет на 55-й минуте.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Защитник сборной Мексики Матео Чавес признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Чехии, сообщается на сайте Защитник сборной Мексики Матео Чавес признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Чехии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В ночь на четверг по московскому времени сборная Мексики разгромила команду Чехии - 3:0. Матео Чавес открыл счет на 55-й минуте.

Чавесу 22 года. Гол в ворота чехов стал для него дебютным за сборную Мексики.

Сборная Мексики выиграла все три матча в группе A и, набрав 9 очков, заняла в ней первое место. Чехи стали четвертыми с 1 баллом и не сумели выйти в плей-офф.