Футболист сборной Мексики Матео Чавес признан лучшим игроком матча ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Мексики разгромила команду Чехии со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.
- Защитник сборной Мексики Матео Чавес признан лучшим игроком матча и открыл счет на 55-й минуте.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Защитник сборной Мексики Матео Чавес признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Чехии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
25 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
55’ • Матео Чавес
61’ • Хулиан Киньонес
90’ • Альваро Фидальго
Чавесу 22 года. Гол в ворота чехов стал для него дебютным за сборную Мексики.
Сборная Мексики выиграла все три матча в группе A и, набрав 9 очков, заняла в ней первое место. Чехи стали четвертыми с 1 баллом и не сумели выйти в плей-офф.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.