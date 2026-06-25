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Футболист сборной Мексики Матео Чавес признан лучшим игроком матча ЧМ - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
07:39 25.06.2026 (обновлено: 07:58 25.06.2026)
Футболист сборной Мексики Матео Чавес признан лучшим игроком матча ЧМ

Футболист сборной Мексики Матео Чавес признан лучшим игроком матча с чехами

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Кубок мира по футболу - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Мексики разгромила команду Чехии со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.
  • Защитник сборной Мексики Матео Чавес признан лучшим игроком матча и открыл счет на 55-й минуте.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Защитник сборной Мексики Матео Чавес признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Чехии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В ночь на четверг по московскому времени сборная Мексики разгромила команду Чехии - 3:0. Матео Чавес открыл счет на 55-й минуте.
ЧМ по футболу 2026
25 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
Чехия
0 : 3
Мексика
55‎’‎ • Матео Чавес
(Луис Ромо)
61‎’‎ • Хулиан Киньонес
(Хорхе Санчес)
90‎’‎ • Альваро Фидальго
(Роберто Альварадо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Чавесу 22 года. Гол в ворота чехов стал для него дебютным за сборную Мексики.
Сборная Мексики выиграла все три матча в группе A и, набрав 9 очков, заняла в ней первое место. Чехи стали четвертыми с 1 баллом и не сумели выйти в плей-офф.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболМексикаЧехияСШАСпортМатео ЧавесМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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    0
  • Футбол
    25.06 23:00
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