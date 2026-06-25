Определилась первая пара 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Канады сыграет против команды ЮАР в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу.
- Матч между сборными пройдет 28 июня в Лос-Анджелесе и начнется в 22:00 мск.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сборная Канады сыграет против команды ЮАР в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу.
Матч между сборными пройдет 28 июня в Лос-Анджелесе и начнется в 22:00 мск.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд в трех странах - США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.