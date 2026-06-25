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Определилась первая пара 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
07:18 25.06.2026
Определилась первая пара 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года

Сборная Канады сыграет с командой ЮАР в 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКубок чемпионата мира по футболу
Кубок чемпионата мира по футболу - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Канады сыграет против команды ЮАР в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу.
  • Матч между сборными пройдет 28 июня в Лос-Анджелесе и начнется в 22:00 мск.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сборная Канады сыграет против команды ЮАР в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу.
По итогам группового этапа сборная ЮАР финишировала на втором месте в группе А. На аналогичной позиции завершила групповой этап команда Канады в квартете В. Обе сборные впервые в своей истории вышли в плей-офф чемпионата мира, сформировав первую пару 1/16 финала турнира.
Матч между сборными пройдет 28 июня в Лос-Анджелесе и начнется в 22:00 мск.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд в трех странах - США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.
Кубок мира - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Сборная ЮАР впервые вышла в плей-офф ЧМ по футболу
06:34
 
ФутболСпортКанадаЮАРЛос-АнджелесЧМ по футболу 2026
 
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