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Кубок чемпионата мира по футболу

Определилась первая пара 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Канады сыграет против команды ЮАР в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу.

Матч между сборными пройдет 28 июня в Лос-Анджелесе и начнется в 22:00 мск.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сборная Канады сыграет против команды ЮАР в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу.

По итогам группового этапа сборная ЮАР финишировала на втором месте в группе А. На аналогичной позиции завершила групповой этап команда Канады в квартете В. Обе сборные впервые в своей истории вышли в плей-офф чемпионата мира, сформировав первую пару 1/16 финала турнира.

Матч между сборными пройдет 28 июня в Лос-Анджелесе и начнется в 22:00 мск.