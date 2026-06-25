Сборная Марокко нанесла поражение гаитянам и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Марокко обыграла команду Гаити в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча группы С прошла в Атланте и завершилась со счетом 4:2 в пользу сборной Марокко.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сборная Марокко обыграла команду Гаити в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы С прошла в Атланте и завершилась со счетом 4:2 в пользу африканской сборной, у которой голы забили Исмаэль Сайбари (45+1), Суфьян Рахими (78) и Джасим Ясин (89). В составе гаитян единственным голом команды на текущем первенстве отметился Вильсон Изидор (43), отличившись ударом из-за пределов штрафной. На 10-й минуте после удара пяткой игрока сборной Гаити Ленни Жозефа мяч в собственные ворота срезал вратарь марокканцев Яссин Буну.

Представлявший ранее московский "Локомотив" и петербургский "Зенит" Изидор родился во Франции, но в марте поменял спортивное гражданство на гаитянское ради выступления на чемпионате мира. На счету нападающего английского "Сандерленда" теперь три гола в семи матчах за сборную.

Марокканцы набрали 7 очков и заняли второе место в группе, завоевав место в 1/16 финала турнира. Гаитяне (0 очков), для которых это мировое первенство стало вторым, остались на четвертой строчке. Они потеряли шансы на выход из группы еще во втором туре.