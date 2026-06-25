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Сборная Марокко нанесла поражение гаитянам и вышла в плей-офф ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
07:13 25.06.2026
Сборная Марокко нанесла поражение гаитянам и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Марокко по футболу обыграла гаитян и вышла в 1/16 финала чемпионата мира

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутбол. ЧМ-2022. Матч Хорватия - Марокко
Футбол. ЧМ-2022. Матч Хорватия - Марокко - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Марокко обыграла команду Гаити в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
  • Встреча группы С прошла в Атланте и завершилась со счетом 4:2 в пользу сборной Марокко.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сборная Марокко обыграла команду Гаити в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы С прошла в Атланте и завершилась со счетом 4:2 в пользу африканской сборной, у которой голы забили Исмаэль Сайбари (45+1), Суфьян Рахими (78) и Джасим Ясин (89). В составе гаитян единственным голом команды на текущем первенстве отметился Вильсон Изидор (43), отличившись ударом из-за пределов штрафной. На 10-й минуте после удара пяткой игрока сборной Гаити Ленни Жозефа мяч в собственные ворота срезал вратарь марокканцев Яссин Буну.
ЧМ по футболу 2026
25 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
Марокко
4 : 2
Гаити
39‎’‎ • Ашраф Хакими
45‎’‎ • Исмаэль Сайбари
(Ашраф Хакими)
78‎’‎ • Суфьян Рахими
(Чади Риад)
89‎’‎ • Джасим Ясин
(Суфьян Рахими)
10‎’‎ • Яссин Буну (А)
43‎’‎ • Вильсон Изидор
(Жан-Кевен Дюверн)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Представлявший ранее московский "Локомотив" и петербургский "Зенит" Изидор родился во Франции, но в марте поменял спортивное гражданство на гаитянское ради выступления на чемпионате мира. На счету нападающего английского "Сандерленда" теперь три гола в семи матчах за сборную.
Марокканцы набрали 7 очков и заняли второе место в группе, завоевав место в 1/16 финала турнира. Гаитяне (0 очков), для которых это мировое первенство стало вторым, остались на четвертой строчке. Они потеряли шансы на выход из группы еще во втором туре.
Чемпионат мира завершится 19 июля.
Вильсон Изидор - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Вильсон Изидор вернулся в стартовый состав сборной Гаити на чемпионате мира
00:39
 
ФутболСпортВильсон ИзидорИсмаэль СайбариСуфьян РахимиЧМ по футболу 2026
 
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