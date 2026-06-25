Сборная Марокко нанесла поражение гаитянам и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Марокко обыграла команду Гаити в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
- Встреча группы С прошла в Атланте и завершилась со счетом 4:2 в пользу сборной Марокко.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сборная Марокко обыграла команду Гаити в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы С прошла в Атланте и завершилась со счетом 4:2 в пользу африканской сборной, у которой голы забили Исмаэль Сайбари (45+1), Суфьян Рахими (78) и Джасим Ясин (89). В составе гаитян единственным голом команды на текущем первенстве отметился Вильсон Изидор (43), отличившись ударом из-за пределов штрафной. На 10-й минуте после удара пяткой игрока сборной Гаити Ленни Жозефа мяч в собственные ворота срезал вратарь марокканцев Яссин Буну.
25 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
39’ • Ашраф Хакими
45’ • Исмаэль Сайбари
78’ • Суфьян Рахими
89’ • Джасим Ясин
10’ • Яссин Буну (А)
43’ • Вильсон Изидор
Представлявший ранее московский "Локомотив" и петербургский "Зенит" Изидор родился во Франции, но в марте поменял спортивное гражданство на гаитянское ради выступления на чемпионате мира. На счету нападающего английского "Сандерленда" теперь три гола в семи матчах за сборную.
Марокканцы набрали 7 очков и заняли второе место в группе, завоевав место в 1/16 финала турнира. Гаитяне (0 очков), для которых это мировое первенство стало вторым, остались на четвертой строчке. Они потеряли шансы на выход из группы еще во втором туре.
Чемпионат мира завершится 19 июля.