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Сборная Чехии проиграла мексиканцам на ЧМ по футболу - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
06:20 25.06.2026 (обновлено: 06:34 25.06.2026)
Сборная Чехии проиграла мексиканцам на ЧМ по футболу

Сборная Чехии проиграла мексиканцам и завершила выступление на ЧМ по футболу

© Фото : Социальные сети сборной Чехии по футболуИгроки сборной Чехии по футболу
Игроки сборной Чехии по футболу - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Социальные сети сборной Чехии по футболу
Игроки сборной Чехии по футболу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Чехии по футболу проиграла команде Мексики в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 3:0.
  • Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа стал первым голкипером в истории, сыгравшим на шести чемпионатах мира.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сборная Чехии по футболу проиграла команде Мексики в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.
Встреча группы A в Мехико завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Мячи забили Матео Чавес (55-я минута), Хулиан Киньонес (61) и Альваро Фидальго (90+4).
ЧМ по футболу 2026
25 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
Чехия
0 : 3
Мексика
55‎’‎ • Матео Чавес
(Луис Ромо)
61‎’‎ • Хулиан Киньонес
(Хорхе Санчес)
90‎’‎ • Альваро Фидальго
(Роберто Альварадо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 78-й минуте на замену вышел 40-летний вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа. Благодаря этому он стал первым голкипером в истории, сыгравшим на шести чемпионатах мира. Он сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду.
Сборная Мексики выиграла все три матча на групповом этапе текущего турнира и, набрав 9 очков, заняла первое место в квартете. Чехи стали четвертыми с 1 баллом и не сумели выйти в плей-офф.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболЧМ по футболу 2026Альваро ФидальгоМатео ЧавесХулиан КиньонесМехико (штат)ЧехияМексикаСпорт
 
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