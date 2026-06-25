Сборная Чехии проиграла мексиканцам на ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Чехии по футболу проиграла команде Мексики в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 3:0.

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа стал первым голкипером в истории, сыгравшим на шести чемпионатах мира.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сборная Чехии по футболу проиграла команде Мексики в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча группы A в Мехико завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Мячи забили Матео Чавес (55-я минута), Хулиан Киньонес (61) и Альваро Фидальго (90+4).

На 78-й минуте на замену вышел 40-летний вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа. Благодаря этому он стал первым голкипером в истории, сыгравшим на шести чемпионатах мира. Он сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду.

Сборная Мексики выиграла все три матча на групповом этапе текущего турнира и, набрав 9 очков, заняла первое место в квартете. Чехи стали четвертыми с 1 баллом и не сумели выйти в плей-офф.