Боснийца Алайбеговича признали лучшим игроком матча ЧМ со сборной Катара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Керим Алайбегович признан лучшим игроком матча чемпионата мира между сборными Боснии и Герцеговины и Катара.
- Алайбегович открыл счет в матче и стал восьмым в списке самых молодых игроков, забивавших на чемпионатах мира, отличившись в возрасте 18 лет 276 дней.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Керим Алайбегович признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира против команды Катара, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В среду боснийцы в третьем туре обыграли катарцев со счетом 3:1 и заняли третье место в группе В. Алайбегович открыл счет в матче ударом из-за пределов штрафной.
24 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
29’ • Керим Алайбегович
34’ • Махмуд Абунада (А)
80’ • Эрмин Махмич
42’ • Хассан Аль-Хайдос
(Эдмилсон Жуниор)
Он отличился в возрасте 18 лет 276 дней и стал восьмым в списке самых молодых игроков, забивавших на чемпионатах мира. Седьмым в списке идет россиянин Дмитрий Сычев (18 лет 231 день). Рекорд принадлежит трехкратному чемпиону мира бразильцу Пеле (17 лет 239 дней).
Алайбегович представляет австрийский "Зальцбург". Он провел 13-й матч за национальную команду и отметился вторым голом.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.