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Боснийца Алайбеговича признали лучшим игроком матча ЧМ со сборной Катара - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
01:05 25.06.2026 (обновлено: 01:28 25.06.2026)
Боснийца Алайбеговича признали лучшим игроком матча ЧМ со сборной Катара

Боснийца Алайбеговича признали лучшим футболистом матча ЧМ со сборной Катара

© Фотография из соцсетейОфициальный мяч ЧМ-2026
Официальный мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фотография из соцсетей
Официальный мяч ЧМ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Керим Алайбегович признан лучшим игроком матча чемпионата мира между сборными Боснии и Герцеговины и Катара.
  • Алайбегович открыл счет в матче и стал восьмым в списке самых молодых игроков, забивавших на чемпионатах мира, отличившись в возрасте 18 лет 276 дней.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Керим Алайбегович признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира против команды Катара, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В среду боснийцы в третьем туре обыграли катарцев со счетом 3:1 и заняли третье место в группе В. Алайбегович открыл счет в матче ударом из-за пределов штрафной.
ЧМ по футболу 2026
24 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Босния и Герцеговина
3 : 1
Катар
29‎’‎ • Керим Алайбегович
(Иван Башич)
34‎’‎ • Махмуд Абунада (А)
80‎’‎ • Эрмин Махмич
(Деннис Хаджикадунич)
42‎’‎ • Хассан Аль-Хайдос
(Эдмилсон Жуниор)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Он отличился в возрасте 18 лет 276 дней и стал восьмым в списке самых молодых игроков, забивавших на чемпионатах мира. Седьмым в списке идет россиянин Дмитрий Сычев (18 лет 231 день). Рекорд принадлежит трехкратному чемпиону мира бразильцу Пеле (17 лет 239 дней).
Алайбегович представляет австрийский "Зальцбург". Он провел 13-й матч за национальную команду и отметился вторым голом.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Жоан Манзамби - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Швейцарца Манзамби вновь признали лучшим игроком матча на чемпионате мира
00:41
 
ФутболСпортКатарБосния и ГерцеговинаСШАКерим АлайбеговичПеле (1991)Дмитрий СычёвЗальцбургМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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    Эквадор
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