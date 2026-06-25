Краткий пересказ от РИА ИИ Керим Алайбегович признан лучшим игроком матча чемпионата мира между сборными Боснии и Герцеговины и Катара.

Алайбегович открыл счет в матче и стал восьмым в списке самых молодых игроков, забивавших на чемпионатах мира, отличившись в возрасте 18 лет 276 дней.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Керим Алайбегович признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира против команды Катара, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В среду боснийцы в третьем туре обыграли катарцев со счетом 3:1 и заняли третье место в группе В. Алайбегович открыл счет в матче ударом из-за пределов штрафной.

Он отличился в возрасте 18 лет 276 дней и стал восьмым в списке самых молодых игроков, забивавших на чемпионатах мира. Седьмым в списке идет россиянин Дмитрий Сычев (18 лет 231 день). Рекорд принадлежит трехкратному чемпиону мира бразильцу Пеле (17 лет 239 дней).

Алайбегович представляет австрийский "Зальцбург". Он провел 13-й матч за национальную команду и отметился вторым голом.