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Швейцарца Манзамби вновь признали лучшим игроком матча на чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
00:41 25.06.2026 (обновлено: 00:57 25.06.2026)
Швейцарца Манзамби вновь признали лучшим игроком матча на чемпионате мира

Швейцарца Манзамби признали лучшим игроком матча на ЧМ во второй раз подряд

© Фото : Пресс-служба Международной федерации футболаЖоан Манзамби
Жоан Манзамби - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Пресс-служба Международной федерации футбола
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Швейцарский полузащитник Жоан Манзамби признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Канады.
  • Сборная Швейцарии обыграла Канаду со счетом 2:1 и с первого места группы В вышла в плей-офф.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Швейцарский полузащитник Жоан Манзамби признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Канады, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В среду сборная Швейцарии обыграла канадцев (2:1) и с первого места группы В вышла в плей-офф первенства в США, Канаде и Мексике. Манзамби отметился голом и результативной передачей.
ЧМ по футболу 2026
24 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Швейцария
2 : 1
Канада
46‎’‎ • Рубен Варгас
(Йоан Манзамби)
57‎’‎ • Йоан Манзамби
(Брель Эмболо)
76‎’‎ • Промис Дэвид
(Натан Салиба)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Манзамби 20 лет, он представляет немецкий "Фрайбург". Теперь на счету Манзамби 15 матчей и шесть голов за сборную страны. Ранее на текущем первенстве он отметился дублем в ворота катарцев и был признан игроком матча. С тремя голами он является лучшим бомбардиром швейцарцев на турнире.
Чемпионат мира завершится 19 июля.
Сборные Канады и Швейцарии - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Сборные Швейцарии и Канады вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу
Вчера, 23:59
 
ФутболСпортКанадаФрайбургМеждународная федерация футбола (ФИФА)ШвейцарияСШАЧМ по футболу 2026
 
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