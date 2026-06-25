Швейцарца Манзамби вновь признали лучшим игроком матча на чемпионате мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Швейцарский полузащитник Жоан Манзамби признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Канады.
- Сборная Швейцарии обыграла Канаду со счетом 2:1 и с первого места группы В вышла в плей-офф.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Швейцарский полузащитник Жоан Манзамби признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Канады, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
24 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
46’ • Рубен Варгас
57’ • Йоан Манзамби
76’ • Промис Дэвид
Манзамби 20 лет, он представляет немецкий "Фрайбург". Теперь на счету Манзамби 15 матчей и шесть голов за сборную страны. Ранее на текущем первенстве он отметился дублем в ворота катарцев и был признан игроком матча. С тремя голами он является лучшим бомбардиром швейцарцев на турнире.
Чемпионат мира завершится 19 июля.