Вильсон Изидор вернулся в стартовый состав сборной Гаити на чемпионате мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Вильсон Изидор вошел в стартовый состав сборной Гаити на матч против Марокко.

Матч между Марокко и Гаити пройдет в Атланте, начало — в 1:00 мск.

После двух туров марокканцы занимают второе место в таблице группы, а сборная Гаити — четвертое, потеряв шансы на выход из группы.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бывший нападающий московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" Вильсон Изидор вошел в стартовый состав сборной Гаити на третий матч группового этапа чемпионата мира против команды Марокко, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Изидор во второй раз на чемпионате мира выйдет в старте сборной Гаити , матч второго тура против бразильцев (0:3) он начал на скамейке запасных.

Полностью состав сборной Гаити выглядит следующим образом: Джонни Пласид (вратарь), Рикардо Аде, Ханнес Делькруа, Мартен Эксперьянс, Жан-Кевен Дюверн, Жан-Рикнер Бельгард, Дэнли Жан Жак, Рюбен Провиданс, Ленни Жозеф, Вильсон Изидор и Жозуэ Казимир.

У марокканцев с первых минут на поле появятся Яссин Буну (вратарь), Ашраф Хакими (капитан), Чади Риад, Редуан Алаль, Анасс Салах-Эддин, Софьян Амрабат, Исмаэль Сайбари, Билал Эль-Ханнус, Нейл Эль-Айнауи, Браим Диас, Аюб Эль-Кааби.

Матч группы С Марокко - Гаити пройдет в Атланте, начало - 1:00 мск. После двух туров марокканцы с 4 очками занимают второе место в таблице группы, потерявшая шансы на выход из группы сборная Гаити (0) идет четвертой.