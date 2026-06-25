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Вильсон Изидор вернулся в стартовый состав сборной Гаити на чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
00:39 25.06.2026
Вильсон Изидор вернулся в стартовый состав сборной Гаити на чемпионате мира

Экс-футболист "Зенита" Изидор вернулся в стартовый состав сборной Гаити на ЧМ

© Фото : Пресс-служба ФК "Зенит"Вильсон Изидор
Вильсон Изидор - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Зенит"
Вильсон Изидор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вильсон Изидор вошел в стартовый состав сборной Гаити на матч против Марокко.
  • Матч между Марокко и Гаити пройдет в Атланте, начало — в 1:00 мск.
  • После двух туров марокканцы занимают второе место в таблице группы, а сборная Гаити — четвертое, потеряв шансы на выход из группы.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бывший нападающий московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" Вильсон Изидор вошел в стартовый состав сборной Гаити на третий матч группового этапа чемпионата мира против команды Марокко, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Изидор во второй раз на чемпионате мира выйдет в старте сборной Гаити, матч второго тура против бразильцев (0:3) он начал на скамейке запасных.
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Полностью состав сборной Гаити выглядит следующим образом: Джонни Пласид (вратарь), Рикардо Аде, Ханнес Делькруа, Мартен Эксперьянс, Жан-Кевен Дюверн, Жан-Рикнер Бельгард, Дэнли Жан Жак, Рюбен Провиданс, Ленни Жозеф, Вильсон Изидор и Жозуэ Казимир.
У марокканцев с первых минут на поле появятся Яссин Буну (вратарь), Ашраф Хакими (капитан), Чади Риад, Редуан Алаль, Анасс Салах-Эддин, Софьян Амрабат, Исмаэль Сайбари, Билал Эль-Ханнус, Нейл Эль-Айнауи, Браим Диас, Аюб Эль-Кааби.
Матч группы С Марокко - Гаити пройдет в Атланте, начало - 1:00 мск. После двух туров марокканцы с 4 очками занимают второе место в таблице группы, потерявшая шансы на выход из группы сборная Гаити (0) идет четвертой.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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