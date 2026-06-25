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Сборная Катара проиграла боснийцам и завершила участие в чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
00:11 25.06.2026 (обновлено: 00:30 25.06.2026)
Сборная Катара проиграла боснийцам и завершила участие в чемпионате мира

Сборная Катара проиграла боснийцам и завершила участие в ЧМ по футболу

© Фото : Пресс-служба Международной федерации футболаФутболисты сборных Катара и Боснии и Герцеговины
Футболисты сборных Катара и Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Пресс-служба Международной федерации футбола
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Боснии и Герцеговины обыграла команду Катара в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 3:1.
  • Нападающий Эдин Джеко провел 150-й матч за сборную Боснии и Герцеговины, это рекордный показатель.
  • Боснийцы набрали 4 очка и заняли третье место в группе В.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сборная Боснии и Герцеговины обыграла команду Катара в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы В прошла в Сиэттле и завершилась со счетом 3:1 в пользу боснийцев, у которых голами отметились Керим Алайбегович (29-я минута) и Эрмин Махмич (80). В составе сборной Катара отличился Хасан Аль-Хаидос (42), а на 34-й минуте мяч в собственные ворота после удара Эдина Джеко срезал защитник азиатской команды Султан Аль-Брейк.
ЧМ по футболу 2026
24 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Босния и Герцеговина
3 : 1
Катар
29‎’‎ • Керим Алайбегович
(Иван Башич)
34‎’‎ • Махмуд Абунада (А)
80‎’‎ • Эрмин Махмич
(Деннис Хаджикадунич)
42‎’‎ • Хассан Аль-Хайдос
(Эдмилсон Жуниор)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Джеко провел 150-й матч за сборную Боснии и Герцеговины, что является рекордным показателем. Также 40-летний нападающий лидирует в списке лучших бомбардиров национальной команды (73 гола).
Сборная Боснии и Герцеговины набрала 4 очка и заняла третье место в группе В, оставшись позади команд Швейцарии (7 очков) и Канады (4). Катарцы с 1 баллом завершили участие в турнире.
Сыграют ли боснийцы в плей-офф, станет известно позднее. Для попадания в 1/16 финала им нужно будет остаться в восьмерке лучших сборных среди 12 команд, которые займут в своих группах третьи места.
Чемпионат мира завершится 19 июля.
Сборные Канады и Швейцарии - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Сборные Швейцарии и Канады вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу
Вчера, 23:59
 
ФутболСпортКатарБосния и ГерцеговинаКанадаЭрмин МахмичКерим АлайбеговичЭдин ДжекоЧМ по футболу 2026
 
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