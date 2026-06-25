Сборная Катара проиграла боснийцам и завершила участие в чемпионате мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Боснии и Герцеговины обыграла команду Катара в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 3:1.

Нападающий Эдин Джеко провел 150-й матч за сборную Боснии и Герцеговины, это рекордный показатель.

Боснийцы набрали 4 очка и заняли третье место в группе В.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сборная Боснии и Герцеговины обыграла команду Катара в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы В прошла в Сиэттле и завершилась со счетом 3:1 в пользу боснийцев, у которых голами отметились Керим Алайбегович (29-я минута) и Эрмин Махмич (80). В составе сборной Катара отличился Хасан Аль-Хаидос (42), а на 34-й минуте мяч в собственные ворота после удара Эдина Джеко срезал защитник азиатской команды Султан Аль-Брейк.

Джеко провел 150-й матч за сборную Боснии и Герцеговины, что является рекордным показателем. Также 40-летний нападающий лидирует в списке лучших бомбардиров национальной команды (73 гола).

Сборная Боснии и Герцеговины набрала 4 очка и заняла третье место в группе В, оставшись позади команд Швейцарии (7 очков) и Канады (4). Катарцы с 1 баллом завершили участие в турнире.

Сыграют ли боснийцы в плей-офф, станет известно позднее. Для попадания в 1/16 финала им нужно будет остаться в восьмерке лучших сборных среди 12 команд, которые займут в своих группах третьи места.