Сборная Катара проиграла боснийцам и завершила участие в чемпионате мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Боснии и Герцеговины обыграла команду Катара в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 3:1.
- Нападающий Эдин Джеко провел 150-й матч за сборную Боснии и Герцеговины, это рекордный показатель.
- Боснийцы набрали 4 очка и заняли третье место в группе В.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сборная Боснии и Герцеговины обыграла команду Катара в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы В прошла в Сиэттле и завершилась со счетом 3:1 в пользу боснийцев, у которых голами отметились Керим Алайбегович (29-я минута) и Эрмин Махмич (80). В составе сборной Катара отличился Хасан Аль-Хаидос (42), а на 34-й минуте мяч в собственные ворота после удара Эдина Джеко срезал защитник азиатской команды Султан Аль-Брейк.
24 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
29’ • Керим Алайбегович
34’ • Махмуд Абунада (А)
80’ • Эрмин Махмич
42’ • Хассан Аль-Хайдос
(Эдмилсон Жуниор)
Джеко провел 150-й матч за сборную Боснии и Герцеговины, что является рекордным показателем. Также 40-летний нападающий лидирует в списке лучших бомбардиров национальной команды (73 гола).
Сборная Боснии и Герцеговины набрала 4 очка и заняла третье место в группе В, оставшись позади команд Швейцарии (7 очков) и Канады (4). Катарцы с 1 баллом завершили участие в турнире.
Сыграют ли боснийцы в плей-офф, станет известно позднее. Для попадания в 1/16 финала им нужно будет остаться в восьмерке лучших сборных среди 12 команд, которые займут в своих группах третьи места.
Чемпионат мира завершится 19 июля.