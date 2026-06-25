Франция задержала нефтяной танкер Deliver, якобы шедший из Приморска

Согласно данным Marine Traffic, судно под флагом Камеруна следовало в Сингапур. Морская префектура Франции по Средиземному морю заявила, что после задержания его отправили к месту стоянки для проверки. В операции приняли участие Британия, а также миссия ВМС Евросоюза.