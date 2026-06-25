Франция задержала нефтяной танкер Deliver, якобы шедший из Приморска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французские военные задержали нефтяной танкер Deliver, якобы шедший из Приморска, утверждает Макрон.
- Судно следовало под флагом Камеруна в Сингапур.
- В операции приняла участие Британия, а также миссия ВМС Евросоюза.
ПАРИЖ, 25 июн — РИА Новости. Французские военные остановили судно, якобы шедшее из Приморска, утверждает президент Эммануэль Макрон.
«
"Во вторник ВМС Франции задержали нефтяной танкер Deliver, который следовал у берегов Сицилии с нарушением морского права", — написал он в соцсети Х.
Согласно данным Marine Traffic, судно под флагом Камеруна следовало в Сингапур. Морская префектура Франции по Средиземному морю заявила, что после задержания его отправили к месту стоянки для проверки. В операции приняли участие Британия, а также миссия ВМС Евросоюза.
Это уже не первый подобный случай: 1 июня французские морские силы захватили в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом. Спустя несколько дней капитана судна освободили из-под стражи.
В марте военные этой страны также остановили танкер Deyna под флагом Мозамбика. Сообщалось, что в апреле он покинул французские воды после уплаты штрафа и снятия с него ареста.
В России ранее неоднократно называли захват иностранных танкеров военными западных стран пиратством.